Nyaralás alatt távmunka? Szakértők szerint ez lehet a jövő: már most rengetegen csinálják

A turisztikai trendek azt mutatják, hogy mind szélesebb rétegek igényelnek a megszokottól eltérő élményeket, és ez egyre fontosabb motivációnak számít a helyszínek és az utazások tervezésekor. A turizmus változó igényeire az építészeknek is reagálni kell. A KÖZTI szakemberei összegezték, hogy a turizmus aktuális trendjei milyen kihívásokkal járnak az építészeti tervezésben.

A turisták egyedi élményekre vágynak az utazásaik során – ezt mutatják a legfrissebb kutatások. A szálláshelyek ezért igyekeznek olyan személyre szabott élményeket nyújtani, amelyek különlegessé teszik az utazást. Az élmény része az építészet és a gasztronómia egyaránt. A hotelszobákba tervezett mini wellness központok és az egyedi belső terek is ilyen vonzerőt képviselnek, de számos tematikus étterem is működik, ahol különleges kulináris impulzusokkal várják a vendégeket.

A Balaton turisztikai profilja jelentős minőségi átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedben, és jelenleg is fejlődési pályán van

– hozta fel példaként a legjelentősebb magyarországi üdülési célpont körül zajló változásokat Tima Zoltán. A KÖZTI tervezési igazgatója hozzátette: „Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az itt tapasztalható, folyamatos fejlesztések. Például az északi parton megnyílt első ötcsillagos luxusszálloda, amelyet tavaly adtak át. A balatonfüredi LUA tervezésénél fontos szempont volt, hogy képes legyen komplex turisztikai élményt nyújtani. Ennek az egyik eleme volt például a Magyarországon egyedülálló – közel 1000 négyzetméteres – wellness központ is.” Az élményre itt olyan részletekig figyelnek, hogy a balatonfüredi szállodának egy híres parfümőr saját illatot is kidolgozott, és az étteremben a művészi szintre emelt étkezés, a fine dining játssza a főszerepet.

Fenntarthatóság és zöld építészet

Egyre több szálloda tervezésénél kulcsfontosságú, hogy minimalizálja a környezeti hatásokat, és egyértelműen nő a fenntarthatóságra és környezettudatosságra való törekvés. Például napelemek használatával, a vízfelhasználás racionalizálásával és a természetes tájba illeszkedő építészeti megoldásokkal. Ez utóbbira jó példa a Pécs közelében épülő pogányi négycsillagos szálloda, amely egy tökéletesen a völgybe simuló wellness hotel lesz. Ráadásul ilyen jellegű és besorolású hotel nincs még egy a közelben. Pogányból könnyedén elérhető mind a villányi turisztikai térség, mind a páratlan kulturális lehetőségeket kínáló Pécs is. Az épület tervezési koncepciójának egyik alapját képezte az ide telepített szőlős- és gyümölcsöskert. A tervek szerint a hotel díszparkja melletti hatalmas terület a nyári szezonban még a vendégek friss gyümölcsigényét is megoldhatja.

Kitűnni a tömegből, az egyediség trendje

Ma már az új múzeumok, szállodák, de például a borászatok is elsődleges funkciójuk mellett figyelemre méltó építészeti alkotások. A magasabb státuszú vendégek elvárásai és utazási szokásai teljesen megváltoztak: olyan kikapcsolódási lehetőségeket keresnek, ahol megfér egymás mellett a jó értelemben vett hedonizmus és a környezettudatosság.

A legendás Budavári Hilton népszerű célpont, főleg mióta egy pazar panorámájú és hangulatú tetőterasszal is gyarapodott, ahonnan rálátás nyílik egész Budapestre. – „Továbbra is jól látható a trend, miszerint a turisztikai relevanciájú épületek, például szállodák, műemlékek, vagy szabadidős létesítmények üzemeltetői minél több egyediséget, valamint élményt, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget akarnak a vendékeknek biztosítani” – mondta Tima Zoltán, aki szerint: – „Az építésztervezők feladata olyan miliő megteremtése, ahol a vendégek tartósan jól érzik magukat.”

Rugalmasság és multifunkcionalitás

Ma már minden épületnél kulcskérdés a flexibilitás, olyan terek kialakítása, amelyek multifunkcionálisak és ennek köszönhetően jól variálhatóak, mint ahogy ez a Balatonfüredi Kongresszusi Központ esetében is történt. A 650 fős plenáris terem és az összenyitható szekciótermekben 1200 fős konferenciák rendezésére is alkalmas tereket lehet kialakítani. A nagyrészt zöldtetős épületet augusztus elején tervezik megnyitni. Balatonfüred ennek köszönhetően a közeljövőben megkerülhetetlenné válik a hazai konferenciaturizmusban, sőt a nemzetközi porondon is versenyképesek lesznek.

Digitális nomádok és working touristok

Vannak további változások is, amelyek kihatnak a turisztikai trendekre. A digitalizáció ugyanis lehetővé tette a pandémia idején egy új szegmens megjelenését. Egyre több „working tourist” vagy digitális nomád érkezik a különféle kategóriájú szálláshelyekre. A tartósan hotelben élő és hotelből dolgozó vendégekre (WFH – Work from Hotel) már külön árkalkulációkat dolgoznak ki a szállodák. Ezek is az új fejlesztési irányok közé tartoznak, mind a tervezők, mind a szállodák, üdülőtelepek számára feladat, hogy a hosszabb tartózkodási időt jutalmazva, milyen munkakörülményeket tudnak biztosítani a hotelekből dolgozó emberek számára.