Rettentő veszélyek fenyegetik a magyarokat a nyaralás alatt: csak így kerülhetik el a bajt

A nyár beköszöntével sokan izgatottan készülnek a jól megérdemelt vakációra. Ideje pihenni, elmerülni a napsütésben, a tengerparton vagy a hegyek között. De ahogy a technológia és az online kommunikáció egyre fontosabb szerepet játszik életünkben, egyre többen vannak, akik a nyaralás alatt sem tudnak teljesen kikapcsolni. A laptopok és okostelefonok az állandó társainkká váltak, még a vakáció ideje alatt is. Nem mindegy azonban, hogy milyen laptop kerül az utazótáskánkba.

Az ideális megoldás az, ha olyan eszközöket választunk, amelyek lehetővé teszik a mobilitást és a munkavégzést, bárhol is legyünk. A megfelelően kiválasztott utazós laptopok lehetővé teszik, hogy a klaviatúra és a képernyő mellett élvezhesd a nyaralás örömeit is.

Fő az óvatosság

A legtöbb laptopot nem kültéri használatra tervezték. Például, ha a hideg légkondicionált helyiségből átvisszük a napfényes teraszra a gépet, az káros lehet számára a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt. Érdemes kerülni a koszt, port és homokot is, mivel ezek bejuthatnak a készülékházba és megkarcolhatják.

Az utazás során és a nyaralás helyszínén is könnyen előfordulhatnak mechanikai sérülések, például ütés vagy karcolás. Érdemes megfelelő védőtokot használni, hogy minimalizáljuk a baleseteket okozta kárt. A víz még nagyobb gondot okozhat. Legyen szó egy véletlen folyadékkiömlésről vagy a laptop vízbe ejtéséről, a víz károsíthatja a belső alkatrészeket és az adattároló egységet is. Fontos, hogy megfelelően védekezzünk a vízzel szemben, és szükség esetén használjunk vízálló tokot vagy hordozható vízhatlan burkolatot!

Az árkategóriák nemcsak a nyers hardveres teljesítményben és az egyedi funkciókban különböznek, hanem az anyaghasználatban is. Mielőtt útitársat vásárolunk, érdemes azt is megnézni, hogy a laptop műanyagból vagy strapabíróbb anyagból készült-e.

A rekkenő hőség a legnagyobb veszélyforrás

A nyári hőség és a túlmelegedés is gallyra vághatja a laptopunkat. A magas hőmérséklet miatt a belső alkatrészek túlmelegedhetnek, ami rontja a teljesítményüket és akár tartós károsodást is okozhat. Ügyeljünk arra, hogy ne hagyjuk a laptopot közvetlen napfénynek kitett helyen, és ha lehetséges, használjunk hűtőpadot vagy hűtőventilátort a megfelelő hőelvezetés érdekében!

Az üzleti kategóriájú darabok jelenthetik a legjobb megoldást, hiszen fejlettebb hűtőrendszerekkel rendelkeznek és ellenállóbbak a hőséggel szemben. A túlmelegedés megelőzése érdekében ajánlott szilárd felületen használni a laptopot, gondoskodni a megfelelő légáramlásról, és a laptophűtő is jó szolgálatot tehet

– árulta el Tóth Roland, a Furbify marketing szakértője.

Így válassz eszközt a nyárra!

Fontos, hogy a laptop könnyű és kompakt kialakítású legyen, mégis megfelelő teljesítménnyel rendelkezzen a munkádhoz. Ahogy az is, hogy a laptopod rendelkezzen SSD meghajtóval, mivel ez jelentősen javítja a rendszer teljesítményét. Olyan laptopot válassz, amely ellenáll az utazás során jelentkező igénybevételeknek. Az üzleti kategóriás laptopok általában ilyenek, mivel megerősített szerkezettel rendelkeznek. Ha utazáshoz vásárolsz laptopot, elengedhetetlen szempont az akkumulátor teljesítménye is. Egy megfelelő akkumulátor valóságos életmentő lehet! Ha a laptopod 12-14 órás üzemidőt biztosít, akkor gyakorlatilag egy teljes napot is végigdolgozhatsz anélkül, hogy aggódnod kellene a töltés miatt.

Vibráló színek a vízparton

Ha laptopot keresel a nyári szezonra, nem muszáj az unalmas szürke és ezüst árnyalatoknál maradnod, ugyanis rengeteg színes verzió is elérhető. Vége a business laptopokra jellemző visszafogott egyhangúságnak, ezek az élettel teli darabok tökéletes társaid lehetnek egy vakáción is.