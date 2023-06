Így nyaralnak fillérekért az élelmes magyarok 2023-ban: mutatjuk a legtutibb trükköt

Egy friss felmérés adatai alapján idén az akciós, előleg nélküli foglalásokat keresik a magyarok, és fontos számukra a SZÉP-kártyás fizetési lehetőség is. Friss felmérésük szerint a vendégek elsősorban online szállásközvetítőn foglalják le szállásukat. A szállásfoglaló portál és a BLS-CEE ügyvédi iroda szakértői ezúttal abban segítenek, mire érdemes figyelni a megfelelő szállás kiválasztásakor.

A nyári hónapokban egyre többen indulnak útnak, hogy megkezdjék az egész évben várt belföldi vagy külföldi nyaralást. Annak érdekében, hogy biztonságosan foglaljunk online szállást, érdemes néhány szempontot figyelembe venni. Az alábbiakban a Szallas.hu és a BLS-CEE ügyvédi iroda szakértői néhány javaslattal segítenek abban, hogy a régóta vágyott kikapcsolódás úgy sikerüljön, ahogy elterveztük.

Ha már eldöntöttük, hogy online tervezzük meg az utazásunkat, sok kellemetlenségtől megóvhatjuk magunkat, ha ismert szállásközvetítő oldalon foglaljuk le a szállást. Miért biztonságos ez a megoldás?

Egyrészt a szállásközvetítő és a szálláshely közötti hatékony jogi szabályozás miatt, amelynek segítségével a platformok jól tudják kontrollálni, hogy csak minőségi szolgáltatást nyújtó partnerek szerepeljenek az oldalon. Ennek a jogi oldala Surinya Balázs, a BLS-CEE szakértője szerint az, hogy a közvetítő oldalak részletesen rögzítik a partnerekkel fennálló jogviszony szabályait, és probléma esetén azonnal közbelépnek, a nem megfelelő minőséget nyújtó partnerekkel szemben pedig jogi eszközökkel tudnak fellépni (végső soron akár a hirdetések felfüggesztésével vagy a szerződéses jogviszony megszüntetésével).

Másrészt a szakértő kiemelte: az elmúlt években számos olyan jogszabály (pl. DAC7, GDPR, fogyasztóvédelmi törvény módosítása) született, melyek még biztonságosabbá teszik az online vásárlást és szolgáltatásigénylést, valamint az ebből eredő esetleges viták rendezését. Az új rendelkezéseknek hála a hatóságok és a közvetítő platformok a szolgáltatókat több eszközzel és hatékonyabban tudják ellenőrizni.

Válogassunk több szállás közül és kérdezzünk, ha szükséges!

Idén különösen fontos az ár: a Szallas.hu felmérése szerint a belföldi utazók elsősorban az akciós árakat, csomagajánlatokat, az előleg fizetése nélküli foglalást és a SZÉP-kártyás fizetési lehetőséget keresik. De mindezek és a jogszabályok által biztosított minőségellenőrzés mellett az egyértelmű kommunikáció is kiemelten fontos. A felhasználók visszajelzése alapján komoly előnyt jelent, ha a szállásközvetítő oldal rendelkezik mindennap hívható, magyar nyelvű ügyfélszolgálattal is, így bármilyen félreértés vagy elégedetlenség esetén van kihez fordulni.

Nem véletlen, hogy az adatok alapján az utazást tervezők is elsődlegesen az online szállásközvetítő platformokon tervezik meg nyaralásukat, hiszen ezeken a felületeken a szállástípusok mellett az árak terén is szélesebb merítésből tudnak válogatni. Az internetes felületen történő szálláskereséskor ráadásul könnyedén szűrhetjük a találatokat keresési preferenciáink alapján, legyen szó család- vagy kutyabarát szállásokról, előleg fizetése nélküli foglalásról és itthoni nyaralás esetén SZÉP-kártyás fizetési lehetőségekről.



Figyeljünk a biztonságos fizetésre!

A felmérés alapján a vendégeknél kiemelten fontos az online fizetési lehetőség, amely növeli a foglalók bizalmát, az utazási kedvet. A vendégek az azonnali, online fizetési lehetőségeket részesítik előnyben: a 2023-as adatok alapján az online fizetések közel 45 százaléka bankkártyával, 34 százaléka SZÉP-kártyával és 21 százaléka átutalással történt.

Az online fizetésbe vetett bizalmat a jogi szabályozás is erősíti. A BLS-CEE szakértője szerint a közvetítő platformok előre meghatározott feltételek szerint utalják tovább a befizetett összegeket, amely további védelmet nyújt a kötbérmentes időszak alatt történő lemondások visszafizetése esetén. A fogyasztók a szálláshelyeknél jobban ismerik a közvetítő oldalakat, így a fizetéssel kapcsolatos bizalom is erősebb irányukba. Fontos szempont, hogy az online fizetési szolgáltatás kiterjesztése nemcsak a vendégek biztonságát, kényelmét és a fizetés átláthatóságát szolgálja, hanem a szállásadók számára is előnyöket biztosít. Ilyen például az előlegekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok csökkenése, valamint a foglalások számának emelkedése: a Szallas.hu online fizetési szolgáltatását használó partnerei átlagosan 46 százalékos forgalomnövekedést értek el 2022-ben.

Tartsuk szem előtt a lemondási lehetőségeket!

Hiába az alaposan megtervezett nyaralás, sajnos bármikor közbejöhet olyan váratlan fejlemény vagy akár betegség, ami miatt mégsem tudunk elutazni. Ilyenkor persze csalódottak vagyunk, nem mindegy azonban, hogy a már kifizetett előlegnek mi lesz a sorsa. Érdemes tehát szállásfoglaláskor annak is utánajárni, milyen feltételek mellett és meddig mondhatjuk le a tervezett utazást, illetve kell-e előleget fizetni és van-e kötbér.

A szállásfoglaló platformok ezen a területen is biztonságot nyújtanak, hiszen egyértelműen láthatjuk a foglalás feltételeit, amelyet a szerződéses feltételek segítségével be is tartatnak a partnereikkel. A Szallas.hu adatai alapján idén a foglalások 30 százalékánál sem kötbért, sem előleget nem kértek a szállásadó partnerek, a kizárólag kötbéres foglalások aránya 16 százalékos. A foglalásoknak valamivel több mint felénél, 51 százalékánál igényelt a szállásadó előleget és kötbért is.

Nézzük meg a szállás értékeléseit!

Valószínűleg mindannyiunkkal előfordult már online vásárláskor, hogy ami az interneten nagyon jónak tűnt, az a valóságban inkább kiábrándító volt. Annak érdekében, hogy a családi nyaralás során ne járjunk így, bátran támaszkodjunk a korábbi vendégek tapasztalataira. A Szallas.hu adatai alapján az utazók számára kiemelt jelentőséggel bír a pozitív értékelés a szállásválasztás terén, ezért éljünk ezzel a lehetőséggel, és persze sokat segítünk utazótársainknak, ha a nyaralás végeztével mi is megosztjuk tapasztalatainkat a kiválasztott szállásról.