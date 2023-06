Fontos változás élesedett a rakparton: ennek az autósok megint nem fognak örüln9

Szombaton megnyitották a pesti alsó rakpartot, amelyet a városlakók ismét korzóként, köztérként használhatnak hétvégenként. A nyitóhétvégén többek között kiállítással, zenével és gyerekprogrammal várták az érdeklődőket, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az MTI szerint.

"Kevés olyan város van a világon, amely ilyen kulturális és természeti örökséggel bír" - hangoztatta Karácsony Gergely, hozzáfűzve: az elmúlt évtizedekben azonban az embereknél is fontosabb volt az átmenő autóforgalom. Itt az ideje, hogy az autók helyett az embereké is legyen a pesti alsó rakpart! - mondta. Kifejtette: ezen a nyáron nemcsak sétálni lehet majd a rakparton, hanem a 150 éves Budapest örökségéről is szóló programokkal, vendéglátással, kiállításokkal várják az érdeklődőket.

A főpolgármester ezen kívül arról is beszélt, tervezik, hogy ezen a nyáron nemcsak hétvégékre, hanem hosszabb időre is birtokba vehetik majd a gyalogosok és a kerékpárosok a rakpartot,