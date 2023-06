Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. június 14.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2023. június 14., szerda.

Névnap

Vazul

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 370.23 Ft

CHF: 379.23 Ft

GBP: 432.81 Ft

USD: 343.41 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 11850 Ft

MOL: 3040 Ft

RICHTER: 8285 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.06.15: Az ország északnyugati felén a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható, ott csak helyenként lehet záporeső. A déli, délkeleti tájakon ugyanakkor fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet, és a nap második felétől esőre is számítani kell. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 16 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

2023.06.16: A Dunántúl nyugati részén napos idő várható kevés felhővel, míg ettől keletebbre egyre több felhő valószínű, sőt az ország keleti megyéiben már erősen felhős vagy borult lesz az ég. A keleti, délkeleti részeken eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, másutt elvétve lehetnek záporok. Az északnyugati szél megélénkül, főként az Alpokalján meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban csapadékos tájakon kissé hűvösebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A sok napsütés hatására a fotokémiai szennyezőanyagok mennyisége délután, este megemelkedik, de várhatóan egészségügyi határérték alatt marad a koncentrációjuk. (2023.06.14. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás ugyan most nincs, de térségünkbe az eddigihez képest több fokkal hűvösebb légtömeg áramlik, ezért a légköri változásokra különösen érzékenyek a hidegfrontoknál tapasztalható tüneteket észlelhetik. (2023.06.13)

