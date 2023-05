Újabb változás ezeken a pesti járatokon: tömegek utaznak rajtuk minden nap

A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz teljes vonalára kiterjeszti szombattól az első ajtós felszállási rendet a BKK a hétvégi időszakokra - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Ezeken a járatokon a járművezetők felszálláskor ellenőrzik az utazási jogosultságokat, akinek nincs jegye vagy bérlete, a járművön vásárolhat vonaljegyet - írták. Ezek a járatok a belvárosi szakaszokon eddig is az első ajtós felszállási rend szerint közlekedtek hétvégenként.

A BKK továbbra is azt tanácsolja az utasoknak, hogy jegyüket vagy bérletüket az utazás megkezdése előtt szerezzék be. Az elmúlt években Budapest több kerületében, számos járaton vezették már be az első ajtós felszállási rendet.