Nem volt még elég? Újabb rollercég érkezett Budapestre

Mintegy 750 új elektromos roller vár mostantól a közlekedőkre Budapest VI., VII. és VIII. kerületében. A Whoosh mikromobilitási szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a biztonságra és a rolleres közlekedési kultúra fejlesztésére: rollereiket kizárólag az erre kijelölt parkolóhelyeken lehet leállítani, maximum 25 km/órás sebességgel lehet velük közlekedni, sétálóutcákban pedig automatikusan leállnak. Sőt ingyenes online közlekedési oktatóanyagot is kínálnak.

Lisszabon után immár Budapest három belső kerületében is bérelhetők a Whoosh mikromobilitási szolgáltató elektromos rollerei. A vállalat célja nemcsak az, hogy kényelmes, fenntartható és csúcsidőkben is gyors közlekedési módot kínáljon a fővárosiak és az ide látogató turisták számára, de kiemeleten fontos küldetésének tekinti a közösségi együttélés szabályainak betartását, a közlekedési kultúra fejlesztését és a közlekedésbiztonság javítását is.

Ennek jegyében rollereit kizárólag a Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületek erre kijelölt mikromobilitási parkolóiban, az úgynevezett Mobi-pontokon lehet felvenni és leparkolni, a rendszer nem engedélyezi máshol a bérlés befejezését, a bérlet leállítását. A közlekedési kultúra fejlesztésének jegyében az első bérlés előtt a felhasználóknak meg kell tekinteniük egy felvilágosító anyagot a rollerezés során betartandó közlekedési szabályokról és arról, hogy miként tudják úgy használni az eszközt, hogy ne zavarják a többi közlekedőt.

A rendszer emellett 25 km/órában korlátozza a rollerek maximális sebességét, de a zsúfoltabb útvonalakon ez 20 km/órára csökken. Bizonyos területekre, ahol a rollerek zavarhatják a gyalogosokat, nem lehet behajtani a rollerekkel: egy figyelmeztető hangjelzést követően a járművek leállnak, ha a fedélzeti rendszer észleli, hogy a bérlő ilyen zónában jár. Ezeket a zónákat az üzemeltető jelöli ki, együttműködésben a Fővárosi Önkormányzattal és a kerületekkel.

Rendkívül kedvező tarifarendszerrel indulnak Budapesten: a bérlés indításának díja 50 forint, ezen felül pedig 35 forintos percdíj fizetendő. Az egy napon sokat közlekedőknek megéri 3990 forintért napijegyet váltani, amivel – a rollereket időközönként cserélgetve – akár minden tovább költség alól mentesülhetnek egy teljes napig. A rendszeres rollerezők számára pedig az kedvezményes árú heti (600 Ft) és havi (1300 Ft) bérlet ajánlott, melyekkel a bérlés indítási díjakat kerülhetik el a felhasználók.

A cég három kerületben kezdte el a működését (VI. – Terézváros, VII. – Erzsébetváros, VIII. – Józsefváros),