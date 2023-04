Óriási változás élesedik rengeteg magyar vonaton 2 hét múlva: erről minden utasnak tudnia kell

Májustól rengeteg vonat csak akkor áll meg Nyugat-Magyarországon, ha az utasok jeleznek.

Óriási bejelentést tett a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) hétfő este a közösség oldalán. Itt arról tájékoztatták az utasokat, hogy 2023. május 1-jétől a GYSEV hálózatán feltételes megállási rendet vezetnek be. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a személyvonataik csak akkor fognak megállni, ha az utasok jeleznek.

Van rá példa, de nem elterjedt – írja a bejelentés kapcsán a Világgazdaság. Emlékeztetnek, a MÁV-nál már évtizedes múltra tekint vissza. Igaz, nem általános gyakorlatról van szó ott sem. De 2021-ben és 2022-ben is több vonalon sikeresen alkalmazták az újítást. Így például többek között a Pécs–Gyékényes és a Nagykanizsa–Zalaszentiván szakaszokon is így közlekednek a Pannónia InterRégió vonatok. De hasonló a helyzet a Székesfehérvár–Tapolca, a Pusztaszabolcs–Székesfehérvár és a Székesfehérvár–Sárbogárd vonal egyes megállóhelyein is – írják.