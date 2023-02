Nem áll le a terjeszkedés: már itt is igénybe vehető a közbringa kölcsönző szolgáltatás

MTI Link a vágólapra másolva

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) idénre is a Mol Bubi közbringarendszer fejlesztését tűzte ki célul, a területi és a flottabővítések mellett továbbra is versenyképes, vonzó feltételekkel biztosítja a közbringák elérhetőségét a fővárosban - közölte a társaság kedden. A BKK közleménye szerint a Mol Bubi "töretlen népszerűsége" is indokolja, hogy a közbringa-szolgáltatás minél szélesebb körben váljon elérhetővé.

Ennek érdekében újabb helyszíneken lehet kerékpárokat felvenni és letenni, miután a főváros két újabb pontján, a VI. kerületben a Nagymező utca és a Zichy Jenő utca sarkán, valamint a VIII. kerületben az Orczy téren is létrejött egy gyűjtőállomás. Legutóbb szintén a Terézvárosban adtak át négy új gyűjtőállomást, valamint a megújult Blaha Lujza téren is két állomás várja a felhasználókat - írták. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A BKK emlékeztetett, a Mol Bubi eszközparkja jelentősen nőtt a 2021-es megújulása óta és dinamikusan bővült a közbringra-rendszer szolgáltatási területe: jelenleg összesen 180 gyűjtőállomáson lehet felvenni és leadni a kerékpárokat. Tavaly 500 új Mol Bubi biciklit állítottak forgalomba, legutóbb október elején 200 új kerékpárral nőtt az állomány. Jelenleg 2060 közbringa áll az ügyfelek rendelkezésére - olvasható a kommünikében. A BKK közölte, a közbringarendszer a felhasználóbarát applikációnak, a könnyű regisztrációnak és a megújult kerékpároknak köszönhetően a 2021 májusi megújulása óta sorra döntötte a rekordokat: 2023 februárjában átlépték a 4,4 milliós utazásszámot. A Mol Bubi napi használati csúcsa 2021 decemberében még 3531 volt, egy évvel később már 7117 volt a legmagasabb napi szám. Idén is komoly emelkedés volt megfigyelhető: tavaly januárban még 3493, idén az első hónap leginkább kihasznált napján már 6009 alkalommal vették igénybe a közbringákat - írták.

Címlapkép: Getty Images

