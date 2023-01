Filléres repjegyeket szórtaki ki a magyarok kedvenc üdülőhelyére: siess, hamar el fogják kapkodni!

Akár már 6 ezer forinos repülőjeggyel is eljuthatunk Antalyaba, a magyarok által is nagyon kedvelt üdülőövezetbe, ugyanis a Wizz Air újra repül Magyarországból Törökországba.

A foglalási rendszerbe felkerültek a járatok, naponta fogja repülni Isztambult a Wizz március végétől. Az árak már 15 eurótól, 6 ezer forinttól indulnak diszkontklubbal - írja az Okosutas.

Eddig a görög szigetekre volt sok fapados járat, de a török oldalra lényegében csak charterrel lehetett eljutni. Most a jóval olcsóbbá vált török tengerpart is olcsón elérhetővé válik, ez valószínűleg el is szív majd magyar turistákat a görög szigetektől.

Törökország verhetetlen

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője szerint 2023 ban is Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Spanyolország, Egyiptom, Tunézia lesznek a legnépszerűbb célpontok.

Törökországot a magyaroknak nem kell bemutatni, hiszen rengeteg honfitársunk veszi célba évről évre. De érdemes a nyaralótelepeken kívül is körülnézni hiszen a török városok változatossága sokféle utazótípus számára vonzó lehet. Isztambul mellett Antalya a másik népszerűbb úti cél, amely gyönyörű strandjairól és gazdag történelméről ismert. Kappadókia pedig az egyik legkülönlegesebb táj a világon, a hőlégballonozás iránt érdeklődők paradicsoma.