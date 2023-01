A pandémiát megúszta, a globális felmelegedés azonban elkaszálhatja ezt a szektort: van megoldás?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus-járvány a síelésnek és a téli turizmusnak is nagy kihívást jelentett világszerte az egészségügyi intézkedések és lezárások következtében. Ugyanakkor sok helyen a síközpontok profitálni is tudtak a járvány miatt kialakult helyzetből, mivel a helyi lakosság vágyott télen is a friss levegőre és az aktív pihenésre.

Egy 2022. áprilisi jelentés szerint egyes országokban a 2020/21-es szezonban már meghaladta a látogatók száma a járvány előtti szintet (pl. USA, Oroszország), máshol a korábbi síszezonok szintjét sikerült tartani anélkül, hogy csökkent volna a látogatószám (pl. Új-Zéland, Svájc). Egyes országokban viszont olyan szigorúak voltak a járvány elleni kormányzati intézkedések, hogy ellehetetlenítették a síközpontok működését (Alpok országai, pl. Franciaország és Olaszország). A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 2020/21-es szezonban a járvány hatására globálisan 37%-kal csökkent a síközpontok látogatottsága (201,2 millió látogató) az azt megelőző, 2019/2020-as szezonhoz képest (319,5 millió látogató). 2019/2020-as szezont is érintette már a koronavírus-járvány, rövidítették is a szezont, így 18%-kal alacsonyabb látogatottságot mértek világszerte a korábbi síszezonhoz képest. A legnagyobb hatást az alpesi országokban tapasztalták, ahol a visszaesés elérte a 78%-ot. A többi európai célállomáson és Közép-Ázsiában a visszaesés 32% körüli volt. Kína fellendülésével az ázsiai és csendes-óceáni térség 17%-os növekedést mutatott, míg az amerikai kontinens 11%-os bővülést hozott az Egyesült Államok kedvező síszezonja következtében. A koronavírus-járvány a sípiaci részesedésekben és rangsorban is hozott változásokat. Kína a 2020/21-es síelői látogatások tekintetében a második helyen végzett az Egyesült Államok után, közvetlenül Japán és Svájc előtt. Ausztria, Franciaország és Olaszország általában az első helyeket foglalják el a látogatottsági rangsorban, de a lezárások miatt részben kiestek a játékból az elmúlt szezonokban. Franciaországban és Olaszországban egész télre lezárták a síközpontokat, Ausztriában pedig lerövidítették a síszezont 2020/21-ben. Ezzel szemben Kínában 2020 október-novemberében megnyíltak a síközpontok, bár nagyon szigorú járványügyi szabályok mellett. Először 2021 januárjában került sor két síterepen (Chongli és Jilin) bizonyos fokú utazási korlátozásra, míg egyes helyek (pl. Wanlong) egészen májusig nyitva voltak. A 2021/22-es szezonban már kevésbé szigorú korlátozások voltak érvényben az Alpok országaiban, illetve a járvány ellenére Kínában is nyíltak meg síközpontok, viszont az országhatárok zárva maradtak. A 2022-es téli olimpiát is szigorú járványügyi ellenőrzések és szabályok mellett tartották meg Kínában. Ugyanakkor a részletes, 2021/22-es síszezonról szóló adatok megjelenése még várat magára. A téli turizmus az európai országok GDP-jének nagyjából 1-2%-át teszi ki. Az USA-ban ennél kisebb a GDP-arányos hozzájárulása a téli sportoknak (0,1% körüli, 2019), ahogy Kínában is (a GDP közel 0,3%-a, 2021). Jelenleg 68 olyan ország van a világon, amely hóval borított, felszerelt szabadtéri síterepeket kínál. A legutóbbi felmérés szerint 5764 síterep található a világon, ezen belül 1945 minősül síközpontnak, azaz 4-nél több felvonóval rendelkezik. A becslések szerint az iparág jelenleg mintegy 6 millió szálláslehetőséget (ágyat) kínál a hegyekben. Az Alpok – a járvány miatti nehézségek ellenére – a világ legjelentősebb síelési célpontja, a síelők 40%-a keresi fel (járvány miatti lezárások 3%-os piaci részesedés-vesztéssel jártak). A második legjelentősebb síelési célpont a világon Amerika, azon belül is Észak-Amerika, 23%-os részesedéssel. Bár Magyarország területének csupán 2%-a fekszik 400 méternél magasabban a tengerszint felett, több kisebb síterep is található hazánkban: elsősorban az Északi-középhegységben a Mátrában, Börzsönyben, Cserhátban, Bükkben és Zempléni-hegységben. Továbbá az egyik legnagyobb és legnépszerűbb síterep Bakonyban, azon belül Eplényben található. Európában a legtöbb síterep, közel 500 Németországban található, a második helyen álló Oroszországot (354) követi Olaszország közel 350, Franciaország 317 és Ausztria 253 sítereppel. Magyarországon 15 síterep található összesen 55 sífelvonóval. Ezek közül mindössze 6 síterep rendelkezik négynél több sífelvonóval. A legfontosabbak a már említett eplényi, amely a legtöbb, összesen 7,2 kilométernyi pályával rendelkezik. További síterepek Mátraszentistvánban, Kékestetőn, Visegrádon és Bánkúton találhatóak, utóbbi rendelkezik a legtöbb sífelvonóval (9 db). 2021-ben Németországban síeltek a legtöbben Európán belül, körülbelül 14,6 millióan. A teljes lakosságot tekintve az európai országokban a síelők aránya Liechtensteinben volt a legmagasabb, ahol a lakosság 36%-a hódolt ennek a téli sportnak. A magyar lakosságon belül a legutóbbi felmérés szerint közel 600 ezren síeltek (a lakosság 6%-a), de több, mint 90%-uk külföldre utazik e célból. Összességében – külföldi síelőkkel egyetemben – becslések szerint 400 ezren síeltek magyar sípályákon.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK