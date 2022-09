Beütött a rezsikrízis a BKV-nál is: lasszóval fogják az embereket Budapesten

A BKV-nál ugyan van létszámhiány, de az nem éri el azt a mértéket, hogy bármiféle szolgáltatás korlátozására szükség lenne, a társaság energiaköltsége a tavalyihoz képest a duplájára nőtt, jövőre pedig meg is háromszorozódhat, a 3-as metró teljes vonalán 2023 második negyedévében indulhat majd meg a forgalom – mondta el a BKV vezérigazgatója hétfőn egy budapesti háttérbeszélgetésen.

Bolla Tibor közölte, a nyár folyamán olyan drasztikusan csökkent az autóbuszvezetők létszáma, hogy ha a tendencia folytatódott volna, akkor akár az a szolgáltatás korlátozását okozhatta volna. Ugyanakkor augusztusban ez a tendencia lelassult, és ha nem csökken tovább a járművezetői állomány, akkor zavartalanul fenntartható a szolgáltatást - mondta. Hozzátette: a BKV-nál 9500-an dolgoznak, jelenleg több mint kétszáz dolgozó hiányzik.

Az energiabeszerzésekről szólva Bolla Tibor elmondta, a BKV minden energiafajtát piaci áron vásárol, éves szerződésük van villamos energiára és gázra. Villamos energiát - a mostani árakhoz képest - "nagyon jó áron" vásárolnak - jegyezte meg. Megjelent hírekre reagálva elmondta, a jövő évre vonatkozóan nem igaz az, hogy nem akarnak villamos energiát szállítani a BKV-nak. Nem azért lett eredménytelen a tender, mert nem volt ajánlat, hanem azért, mert volt benne egy maximum ár, és ez az emelkedések miatt csak az 50 százalékát tette ki a mostani piaci árnak - mutatott rá.

Bolla Tibor közölte, kiírnak egy újabb tendert, és úgy gondolják, hogy biztosan kapnak majd ajánlatot. Ugyanakkor már nem éves, hanem negyedéves beszerzésekre írnak ki tendert, mert ha konszolidálódik a helyzet nem akarják a mostani magas áron egy évre lekötni a villamosenergia beszerzését. Felvették a kapcsolatot a MÁV-val azért, hogy esetleg egy közös beszerzést folytassanak le - mondta. Közölte azt is, hogy gázra jövő őszig van aláírt szerződésük, és itt nem okoz semmi gondot a beszerzés.

A társaság éves teljes energiaköltsége tavaly mintegy 20 milliárd forint volt, idén megközelíti a 40 milliárdot, és ha maradnak a jelenlegi árak, akkor jövőre 65-70 milliárdra nőhet - mondta Bolla Tibor. Szólt arról is, a 3-as metró esetében jelenleg nincsen alkatrészhiány, jövő nyárig egészen biztosan nem lesz gond ugyanakkor dolgoznak azon, hogy az orosz beszerzési forrásokat más úton kiváltsák.

Közölte, a BKV többféle jogcímen érvényesíti követelését az orosz Metrovagonmasszal szemben, nem mondanak le semmiféle követelésről. Peresítették a követelésüket, és ez már több mint 23 millió euró tesz ki. Továbbá az összes bankgarancia lehívását elindították, 13 tényleges lehívása megtörtént 3,5 millió euró értékben - mondta el Bolla Tibor.

Kitért arra is, hogy a BKV üzleti tervébe bele van építve egy 14 milliárd forintos energiaár-kompenzáció, az ügyben a főváros tárgyal a kormányzattal. Ez az összeg egyébként - az áram kivételével - már nem is fedezi energiaköltségeiket - jegyezte meg a vezérigazgató. Közölte, vizsgálják, hogy tudnak télen kevesebb energiát felhasználni fűtésre. A BKV székházának felfűtése idén 160-170 millió forint lenne, ez az összeg tavaly 22 millió forint volt. Vizsgálják azt is, hogy lehet-e épületrészeket, vagy esetlegesen időszakosan az egész épületet lezárni és máshonnan ellátni a feladatokat - mondta Bolla Tibor.

Közölte azt is, jövő év második negyedévében a 3-as metró teljes vonalán megindulhat a forgalom. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes kérdésekre válaszolva arról beszélt, a közösségi közlekedés alapvető problémáját nem az energiaválság okozza, hanem az, hogy annak fenntartása "nem áll biztos lábakon".

Az állam "apránként kivonult" a főváros közösségi közlekedésének finanszírozásból: a nagyjából 200 milliárdos kiadásból 12 milliárdot vállal az állam, az utasoktól nagyjából 50 milliárd forintot folyik be, míg az összes többit a fővárosnak kellene "beletenni" - mondta, hozzátéve, hogy ezzel nem lenne baj önmagában, de a főváros adóbevételei "nem maradnak a városban, hanem az államkasszába folynak".

Tüttő Kata azt mondta: a helyben maradó iparűzési adó még a közösségi közlekedés fenntartására sem elég. A villamosenergia kapcsán a főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy Budapesten a jövő évben is lesz közvilágítás, járni fognak a villamosok és a metrók, ugyanakkor - úgy fogalmazott - "van egy olyan típusú félelme, hogy a magyar kormány azért nem segíti ki az önkormányzatokat olcsó paksi árammal, mert az energiaválság árnyékában az önkormányzatiság teljes felszámolását szeretné bevégezni".

Héri József, a BKV Metró Üzemigazgatóság vezetője kérdésekre válaszolva elmondta: a 3-as metróvonalon január 21-i éjszakai balesetben megsérült kocsik közül az orosz szakemberek felmérése szerint egyet biztosan selejtezni kell. Az érintett kocsik javítása várhatóan októberben kezdődik majd Magyarországon - közölte. Elmondta azt is, a kocsik rozsdásodásának "felszámolása megállt", nincsenek még meg a szükséges szerződések, valamint jelenleg nincs is itt szerelő Oroszországból.