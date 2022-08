Olcsóbbak lettek a külföldi nyaralások: szinte fillérekért lehet most Törökországba menni

Zuhanó devizaárfolyamok, emelkedő infláció, energiaárrobbanás. Hosszabb ideje így érezzük, de most már szinte borítékoljuk: egyre drágább külföldön nyaralni. Nézzük meg tényleg így van-e – írta meg a Telex.

Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy tényleg drágább-e külföldön nyaralni, mint régebben először magát a kérdést kell tisztázni. Azt pedig, hogy drágább-e szinte lehetetlen megválaszolni, hiszen ez mindenkinek mást jelent. A külföldi nyaralás esetében két fő mérőszám segítségével tudjuk megnézni, hogy drágult-e a külföldi út: a valuták árfolyamát és a célország turizmusban mért fogyasztói ár változását kell vizsgálnunk ebben az esetben.

Ezeknek az együttes hatását a legjobban Törökország esetét figyelve lehet megvizsgálni a kérdést. Az elmúlt évek kedvelt nyaralási célpontja esetében ugyanis a májusi harmonizált inflációs adat 73,5 százalék volt, illetve tíz év alatt a turisztikai ágazatban 524 százalékkal nőttek az árak, amihez hozzátartozik, hogy a török líra teljes mértékben elértéktelenedett más devizákhoz képest. Ezeknek együttes hatása azt eredményezi, hogy a 10 évvel ezelőttiekhez képest 4 százalékkal kevesebbet kell jelenleg fizetnünk egy anatóliai útért.

Azonban az, hogy valami drágább-e nem csak azt jelentheti, hogy több pénzt kell érte kifizetnünk. Azt is érthetjük alatta, hogy aránylag többe kerül, tehát jövedelmünknek egy nagyobb hányadát kell érte kifizetni. Ezért is érdemes a hazai nettó átlagkeresetet is figyelembe venni.

Annak ellenére, hogy Magyarországon az elmúlt időszakban nőttek a bérek, és történt egy minimálbér emelés. Azt viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ezzel párhuzamosan 31 százalékot gyengült a forint az euróhoz képest. Ennek ellenére is a magyar átlagbérből több külföldi nyaralást lehet finanszírozni, mint 10 évvel ezelőtt: azaz olcsóbb lett külföldön nyaralni, mint korábban. Ez azért lehet, mert a magyar bérek növekedése ellensúlyozni tudta a devizaárfolyamok együttes hatását.