Végre felújítja ezeket a mellékutakat is a Magyar Közút: itt teljes lista

A Magyar Közút ismét fontos lépést tesz a sokszámjegyű úthálózat felújításában. Július 12-én az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent egy újabb, ezúttal 17 sikeres közbeszerzést tartalmazó csomag, melyben többek között vannak dunántúli, észak-magyarországi és alföldi utak is, és egy, a milliárdos nagyságrendet is meghaladó nagyobb alprojekt is része a várható munkálatoknak.

Egy-egy „sokszámjegyű útnak” is nevezett mellékút felújítására gyakran sokan várnak. A kivitelezéseket a Colas Út, a Duna Aszfalt, az EuroAszfalt, a HE-DO, és a Soltút és a Strabag végzi el - írja a magyarepitok.hu. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 17 projektből 16 útfelújításra vonatkozik: a 2106. jelzésű Vác–Acsa–Verseg összekötő út 11+355–12+570 km között a Duna Aszfalt Zrt. mintegy nettó 299 millió forint értékben,

11+355–12+570 km között a Duna Aszfalt Zrt. mintegy nettó 299 millió forint értékben, a 4607. jelzésű Albertirsa–Örkény összekötő út 4+950-6+265 km között a Duna Aszfalt Zrt. mintegy nettó 200 millió forint értékben,

4+950-6+265 km között a Duna Aszfalt Zrt. mintegy nettó 200 millió forint értékben, a 7537. jelzésű Borsfa–Lenti összekötő út 2+175–3+750 km között a Duna Aszfalt Zrt. mintegy nettó 430 millió forint értékben,

2+175–3+750 km között a Duna Aszfalt Zrt. mintegy nettó 430 millió forint értékben, az 5302. jelzésű Izsák–Kiskunfélegyháza önkormányzati út 0+000–4+950 km között a Soltút Kft. mintegy nettó 693 millió forint értékben, EZ IS ÉRDEKELHET Kátyúk tengerén: horrorisztikus a magyar utak állapota, itt vannak a friss számok Bár folyamatosan újítják fel az országutakat, még bőven lenne tennivaló, mert a kocsink is bánhatja, ha kátyúra futunk. a 7342. jelzésű Lesencetomaj–Zalaszántó összekötő út 12+400–15+286 km a Colas Út Zrt. között mintegy nettó 562 millió forint értékben,

12+400–15+286 km a Colas Út Zrt. között mintegy nettó 562 millió forint értékben, a 3224. jelzésű Szolnok–Tiszasüly összekötő út 17+250–19+550 km között a Strabag Általános Építő Kft. mintegy nettó 410 millió forint értékben,

17+250–19+550 km között a Strabag Általános Építő Kft. mintegy nettó 410 millió forint értékben, a 3614. jelzésű Szerencs–Mezőzombor összekötő út 0+000–0+900 km között a HE-DO Kft. mintegy nettó 95 millió forint értékben,

0+000–0+900 km között a HE-DO Kft. mintegy nettó 95 millió forint értékben, a 3716. jelzésű Vilmány–Vámosújfalu összekötő út 27+495–28+265 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 115 millió forint értékben,

27+495–28+265 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 115 millió forint értékben, a 3716. jelzésű Vilmány–Vámosújfalu összekötő út 29+900–31+402 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 208 millió forint értékben,

29+900–31+402 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 208 millió forint értékben, a 37123. jelzésű Füzérkajata bekötőút 0+000–3+474 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 320 millió forint értékben,

0+000–3+474 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 320 millió forint értékben, a 37122. jelzésű Pusztafalu bekötőút 4+185–4+649 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 39 millió forint értékben,

4+185–4+649 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 39 millió forint értékben, a 3712. jelzésű Szerencs–Tállya összekötő út 0+000–8+649 km között között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 852 millió forint értékben,

0+000–8+649 km között között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 852 millió forint értékben, a 3713. jelzésű Abaújkér–Gönc összekötő út 0+000–19+928 km között a HE-DO Útépítő Kft. mintegy nettó 2,19 milliárd forint értékben,

0+000–19+928 km között a HE-DO Útépítő Kft. mintegy nettó 2,19 milliárd forint értékben, a 37–3838. Felsőzsolca–Sátoraljaújhely másodrendű főút és Bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út 0+000–0+150 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 645 millió forint értékben,

0+000–0+150 km között a Colas Út Zrt. mintegy nettó 645 millió forint értékben, a 24. jelzésű Gyöngyös–Parád másodrendű főút 1+ 828–7 + 350 km között a HE-DO Útépítő Kft. mintegy nettó 852 millió forint értékben,

1+ 828–7 + 350 km között a HE-DO Útépítő Kft. mintegy nettó 852 millió forint értékben, a 3726. jelzésű Bózsva–Nyíri összekötő út 0+000–4+330 km között a HE-DO Útépítő Kft. mintegy nettó 852 millió forint értékben.

0+000–4+330 km között a HE-DO Útépítő Kft. mintegy nettó 852 millió forint értékben. Az 5113 jelzésű Szekszárd–Őcsény–Decs–Sárpilis összekötő út 1+045 km szelvényénél pedig az EuroAszfalt Kft. a gyalogos átkelőhelyen és autóbuszöblökön fog dolgozni mintegy nettó 67 millió forint értékben.

