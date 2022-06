Itt a friss toplista: ezek a legjobb Budapesthez közeli ingyenes strandok

Hazai természetes vizeink minősége kiváló, a legtöbb kijelölt fürdőhely nagy biztonsággal használható. Most összeszedtük a fővároshoz közeli legszebb strandokat, ahol egészen biztosan jól fogja érezni magát a család hétvégén.

Igazi nyárias meleg hétvégével búcsúzik tőlünk a június: az utolsó hétvége is vízpartra csábít mindenkit. De mivel hónap vége van, összeszedtük azokat a fővároshoz közeli strandokat, ahol ingyen mártózhatnak, aki bírják a természetes vizeket.

Az NNK tavalyi összesítése alapján az országos helyzetkép nagyon kedvező. A 274 kijelölt természetes fürdőhely közül 165 természetes fürdővíz kapott kiváló, 64 jó és 6 tűrhető, 4 kifogásolt minősítést.

A 2021-es évi adatok alapján kifogásolt volt a vízminőség a békési Dánfoki strandon, a tiszakécskei Tisza-parti strandon, Soltvadkerten a Vadkerti tófürdőben, és a gárdonyi Tini strandon. A teljes lista, melyben szerepel a többi kiváló, jó és tűrhető vízminőségű strand innen tölthető le. Az idegenforgalmi szempontból kiemelt tavaink - Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó - mellett a természetes fürdőhelyek zöme továbbra is kiváló besorolású.

150 ezres bírságot is kaphat, ki rossz helyen fürdőzik Az NNK felhívta a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem javasolt, mivel ezeken a helyeken a víz minőségét nem ellenőrzik, így a fürdőzés higiénés feltételei nincsenek meg, továbbá a természetes fürdőhelyeken - különösen a folyóvizeknél - a vízmélység hirtelen változása és a sodrás veszélyes lehet. Felhevült testtel senki ne ugorjon a vízbe, gyereket pedig soha ne hagyjanak felügyelet nélkül a strandokon - hívták fel a figyelmet. Aki tiltott helyen csobban, az szabálysértést követ el. A 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet rendelkezik a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól. E szerint helyszíni bírságot kiszabhat rendőr, közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, és még a halászati őr is, ennek mértéke 5 és 50 ezer forint között bármennyi lehet. Viszont ha hat hónapon belül ismét elkapnak minket, hogy a tilosban fürdünk, akkor 70 ezer forintra is megbüntethetnek. Ám ha fel is jelentik a szabálysértőt, akkor akár 150 ezer forintra is megbüntethetik.

Dunakeszi szabadstrand

A folyóparti strandolás szerelmeseinek nem is messzire utazni, hogy megtalálják az ideális fürdőhelyet, hiszen a Dunakeszi szabadstrandon minden adott egy élménydús csobbanáshoz. Éttermek, mobil öltözők és kulturált játszótér is várja az érkezőket. A partszakasz hossza, ahol fürdeni lehet, 250 méter.

Velencei-tó

Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava kedvező természeti és földrajzi adottságainak, valamint a mederszabályzásnak köszönhetően a Balatonhoz hasonlóan hazánk legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike, nagy előnye, hogy sokkal közelebb van, vonattal és kocsival is pillanatok alatt ott lehetünk. Számos ingyenes strandot találhatunk Gárdonyban és Agárdon is.

Gödi szabadstrand

Az Alsógödi szabadstrand Budapest központjától 25 km-re található. Az alsógödi Széchenyi csárda közelében lévő, bójákkal elkerített szabadstrand több évtizede működik. Kabinok, zuhanyzó, mosdó, játszótér, büfé is üzemel itt.

Palatinus-tó

Hazánk egyik legtisztább vizű tava Budapesttől mindössze 40km-re fekszik a Duna-Ipoly Nemzeti Park határában. A több mint 30 hektárnyi vízfelületet változatos domborzatú hegyek veszik körül, így a Palatinus-Tófürdő a vízi sportok mellett minden természetben űzhető mozgásformának is ideális helyszíne egész évben. A tó nagy részén ingyenesen is lehet fürdeni, de van fizetős strandja is.

Postás strand, Szentendre

Szintén rémesen közel esik Budapesthez Szentendre szabadstrandja. A talaja homokos, a víz gyorsan mélyül. A sportolni vágyókat futball- és teniszpálya is várja.

Szigetcsépi szabadstrand

Ez a kicsi, de idilli környezetben fekvő strand a Ráckevei-Duna partján gyorsan mélyül, partja füves, homokos, árnyékos. Röplabda- és futballpályája, illetve játszótere is van. Csúcsforgalomban is max. 1,5 óra alatt ott lehet lenni.

Vadkacsa szabadstrand, Ráckeve

Listánkra felkerült még a ráckevei ingyenes fürdőhely, ahol a víz fokozatosan mélyül, talaja kavicsos, partja füves, sok árnyékkal. Bár az út tovább tarthat, mint az eddigi helyekre, mégis közelebb van, mint a Balaton, és feltehetően nyugodtabb, kevésbé zsúfolt.