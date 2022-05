Itt a friss toplista: ezek a legjobb éttermek a vidéki Magyarországon 2022-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz idén is segítség abban, hova kell jelet tennünk a térképen, ha az ország legjobb vidéki éttermeit szeretnénk végiglátogatni. Az Év Vidéki Étterme díjat a tatai Platán Gourmet érdemelte ki, de az Őrségben, a Balaton parton, Turán, Encsen, Somlóvásárhelyen is vár minket TOP10-es listán szereplő étterem, ahogy Esztergom és Villány is biztosan célpontunk lesz. Izgalmas menüsorok, helyi, emblematikus alapanyagokból készült fogások, felejthetetlen gasztroélmények - nézzük, mi minden vár ránk, ha ellátogatunk az ország 10 legjobb vidéki éttermébe!

Platán Gourmet Étterem – Tata 2021-ben a Platán Tata formációk egy új fine dining koncepcióval, a Platán Gourmet étteremmel bővültek ki. Az biztosan elmondható, hogy Pesti István visszatért a gyökereihez, hiszen alapvetően évtizedeken keresztül csak fine dining stílusú helyekkel lehetett a séf munkásságát azonosítani. A Platán Gourmet étterem egyértelműen egy ízig-vérig magas minőségű gasztronómiát felvállaló koncepció. A konyhai stílus nehezen kategorizálható, a vidéki éttermek utóbbi években trendszerű farm-to-fork koncepcióját elkerülve, inkább a nagyvárosi kozmopolita gondolkodásmódot képviseli. A 10 és 12 fogásos degusztációs menüket kínáló étterem alapanyaghasználata rendkívül változatos, a választék részét képzik többek között a tengeri halak, a langusztino, a borjú bríz, a galamb. Az étlap egyértelműen a séf erős és egyedi fúziós gasztronómia gondolkodását, világát tükrözi. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 42 Restaurant&Bar – Esztergom Az esztergomi 42 Restaurant&Bar elődjének, a Bisztró42-nek 2020-as megnyitását a 2021 év végén egy teljes átalakítás követte, mellyel egy kozmopolita, casual stílusú belső tér, egy modern hangulatú, minőségi éttermi légkör valósult meg. Az étterem gasztronómiai koncepcióját az ismert séf, Barna Ádám képviseli társtulajdonos-séf pozíciókban. A 42 Restaurant új konyhai koncepcióját Barna Ádám eddig megismert, jól beazonosítható kézjegyei jellemzik, de a kortárs gondolkodású séf szakítva eddigi regionális szemléletével, egy nagyon szabad, egyedi gasztronómiai elképzelést mutat. Az étterem kínálata az eddigiektől eltérő, teljesen új stílus, a „Small Plates” elgondolás mentén építi fel magát. A hazai vidéki kisvárosok éttermi gondolkodásmódjától eltérően, bátor, a kortárs világkonyha népszerű ételeinek egymás mellé rendelésével és esetenként azok fúziójával operál. Clarisse – Tura A Gödöllőhöz közel eső Botaniq Turai Kastélyba igazolt le Mészáros Ádám séf 2020 év elején. Az impozáns kastélyban működik a fine bistro koncepciót képviselő Pálmaház étterem és a Botaniq Bar, a séf önkifejezését azonban a Clarisse étterem testesíti meg. Mészáros Ádám gasztronómia koncepciója a fenntartható felelősségteljes irányzatot képviseli. A fine dining vonalú elképzelést egy épülő saját ökológia gazdaság egészíti ki, a degusztációs menü „pataktól az égig" íve pedig halakat és vadhúsokat, helyben termesztett és vadon termő növényeket jegyez, megismertetve a környék alapanyagaival. Az étkezések egy részét közösségi élményre építik, a vacsora végén a séf a vendégeket közös beszélgetésre invitálja. Anyukám Mondta – Encs A Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs testvérpár étterme, az encsi székhelyű Anyukám Mondta mára az egyik legismertebb minőségi vidéki étterem Magyarországon. A gourmet bistro stílus jegyeket mutató olasz-magyar éttermet nehéz az általánosan ismert kategóriákba besorolni. Az étterem, és az „encsi olaszok" story, a minőségi alapanyag fétis, a perfekcionista gondolkodású konyha, a helyhez és a történetükhöz igazított étlap összeállítása, az ételek (a szó nemes értelemben vett) egyszerűsége, „a kevesebb néha több" filozófia jó arányérzékkel elkapott értelmezése együtt jelentik az Anyukám Mondtát. Az étlap eklektikus kínálatát a tradicionális, de kortárs módon értelmezett olasz és magyar ételek alkotják. Pajta – Őriszentpéter A felelős gondolkodású családi vállalkozásként működtetett Pajta, és a konyhát jegyző Farkas Richárd séf sikeres „farm-to-table” koncepciója országos népszerűségre tett szer. A saját kertjükben termesztett zöldségek, gyümölcsök is asztalra kerülnek, az erdők-mezők adta vadnövényeket pedig programként akár az erre nyitott vendégekkel közösen is gyűjtik. A fenntarthatóságra törekvő gondolkodásmódnak köszönhetően az Őrség emblematikus alapanyagaira építő étterem (tökmag, hajdina, homoktövis, vadhúsok) konyhai koncepciója a progresszív skandináv konyhák stílusában fogalmazódik meg. Az étterem vacsoraidőben kizárólag a térséghez és a szezonhoz igazított menüssorral jelentkezik. Sauska 48 – Villány A „felszabadult falusi gourmet konyha és a nagyvilág egy tányéron.” Bicsár Attila kreatív séf teremtette meg a Sauska48 gasztronómiai koncepcióját, nagy sikert aratva a villányi borvidék vendéglátóhelyeinek felhozatalában. A séf kiváló stílusérzékkel és magabiztos kézzel nyúl a vidéki magyar konyhához. Ételei a környezethez és a borászathoz hűen egyszerűséget és természetközeliséget sugallnak, azonban nem nélkülözik az eleganciát és kifinomultságot. Az étlapon épp úgy helyet kap a helyi kecskesajt, a borjádi tejföl, a malacfül, a kolbász és a sváb schupfnudli, mint a garnéla és a tengeri süllő. Steakmenü vagy kóstolómenü is választható, amikhez a Sauska pincészet tokaji és villányi borait is kóstolhatjuk. Platán Bisztró – Tata A sikeres Platán, a 2021-es évtől, a Fine Dining Platán Gourmet étterem könnyed stílusú „fine-bistro” koncepciójú egységeként folytatja útját. A menü színes képet mutat: minőségi hazai és külföldi nyersanyagokból készített ételeket egyaránt találunk az étlapon. Széles választékú minőségi alapanyag-használat jellemzi a helyet. Az étlapon a magyar konyha ismert fogásainak a séf egyedi látásmódja szerinti változata mellett egy leheletnyi ázsiai behatás is érzékelhető. Az ételek tálalása az itthon megszokott „klasszikusnak" mondott bisztró stílustól eltérően fine dining jegyeket is mutat, mindezt jó arányérzékkel párosítva a hely ígéretéhez. A desszert választék magasan kiemelkedik a vidéki éttermek sorából. Kistücsök Étterem – Balatonszemes Idén 30 éves a legendás balatonszemesi Kistücsök, amely a Balaton déli partját feltette a hazai gasztronómiai térképre. A családi vállalkozásként működtetett étterem folyamatos bővülésen és megújuláson megy át az elmúlt években, immár „Food&Room" koncepcióval. Szálláshelyként 19 szobával és 2 lakosztállyal, konferenciateremmel bővítették szolgáltatásaikat, az étterem gourmet étkezések helyszínéül szolgáló Séfszobával egészült ki, ahol látványkonyhában készülnek az ételek a vendégek mellett. A Kistücsök konyhája évtizedes viszonylatban a környékbeli alapanyagokra és modern technológiákkal készülő magyar fogásokra támaszkodik, a Régiónk Ízei menüt pedig vegán opció egészíti ki. Kreinbacher Birtok – Somlóvásárhely A népszerű somlói presztízs borászat és pezsgőház, fine dining koncepciót képviselő étterme. A Kreinbacher étterem az elmúlt időszakban jelentős minőségi változáson ment keresztül. A konyhájának vezetését a Babel Budapestben és külföldi konyhákon is edződött Langer Gábor séf vette át. Az étterem gasztronómia koncepciója jól illeszkedik a helyszínéül szolgáló nagy formátumú pincészet és boutique szálloda stílusához. Az étterem hozza a magas minőségű, érzékeny, gourmet konyhák színvonalát, fine dining stílusú gondolkodásában „finoman” tetten érhetőek a világkonyhák fúziós irányzatai, valamint az étlap régiós, hazai alapanyag használata mellett megjelennek más országok presztízs alapanyagai is. Mór24 - Balatonfüred A 2020-ban megnyílt Almás Edit és Albrecht Tamás által fémjelzett Mór24 mára Balatonfüred és a térség legjobb alternatív gondolkodású vendéglátóhelye. A Mór24 a tulajdonosok személyiségéből adódó diszkrét kommunikációjával és gasztronómiai értelemben nyitott gondolkodásmódjával, a progresszív, a balatoni klisékből kilépő látásmódjával hódít. Az étterem szűk, a szezonális lehetőségekre építő kínálata, a small plates és foodsharing élményt kínáló koncepciója, az ételek minősége kiemelkedik a balatoni mezőnyből. A konyha bátran ötvözi a regionális alapanyagokat a világkonyhák ízvilágával. Az egység a fenntartható gondolkodás eredményeként széles a natúr bor és ital kínálata. Top 10 vidéki étterem az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauza szerint: Platán Gourmet Étterem

42 Restaurant&Bar

Clarisse

Anyukám Mondta

Pajta

Sauska 48

Platán Bisztró

Kistücsök Étterem

Kreinbacher Birtok

Mór24 Egy ország gasztronómiai térképén szereplő összes éttermet nagyon nehéz összehasonlítani egymással. Ezért az Audi–Dining Guide TOP100 Étteremkalauz pontszámainak kialakításánál azt is figyelembe vesszük, hogy az adott éttermi típustól elvárható színvonalhoz képest milyen teljesítményt nyújt. A teljesítmények pontozásakor az éttermek minőségének összehasonlítása mellett azt a szempontot is értékeljük, hogy az étterem mennyire azonosítható azokkal az ígéretekkel, amelyeket magáról állít - Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója. Címlapkép forrása: Platán Bisztró Facebook-oldala

