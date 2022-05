Elképesztő trükkel támad az egyik balatoni étterem: tátva maradt a vendégek szája

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Azt már rengetegszer hallottuk, hogy idén is rekordmértékű áremelkedés várható a Balatonon. Vannak azonban olyan kereskedők, akik a legfelkészültebb vendégeket is meg tudják döbbenteni - a Blikk most ezekből bukkant egyre.

A bulvárlap egyik olvasója adta a lap tudtára, hogy Balatonfüreden a Halászkert étteremben plusz pénzt, egészen pontosan 300 forintot kérnek el, ha valaki félbevágva kéri tálalni az ételét. A szóban forgó olvasó palacsintát kért, azonban látta, hogy elég nagy adagot adnak, ezért az ételét félbevágva, két külön tányéron kérte. Ezért az étterem 300 forintot számlázott ki a vendégnek "plusz szolgáltatás" címszó alatt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A lap egyik munkatársa meglátogatta az éttermet és ő is különszedve rendelt az óriáspalacsintából, ahol a szervízdíjon felül valóban felszámoltak valamire 300 forintot "ketté tálalás" című tételként. Az újságíró megkérdezte az étterem üzletvezetőjét, aki nem érzi problémásnak az eljárást. Ez nem két féladag, hanem annál több, az önök palacsintájára is több csokoládémártás és díszítés került így, valamint ezzel a tálaló személyzetnek is kétszer annyi munkája van. Jelképes összeg ez a 300 forint. Az alapanyag árak miatt készülünk egy 10 százalékos áremelésre, de a kettétálalás díján nem változtatunk - magyarázta. A lapnak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke is megszólalt, aki "megérti, hogy a vendéglősök valahogyan ellensúlyozni akarják az alapanyag- és az energiaár-emeléseket".

