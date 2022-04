Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. április 20.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2022. április 20., szerda.

Névnap

Tivadar

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 371.81 Ft

CHF: 361.57 Ft

GBP: 448.09 Ft

USD: 343.83 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 10475 Ft

MOL: 3072 Ft

RICHTER: 7110 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.04.21: Általában sok napsütés várható, napközben északkeleten gomolyfelhők képződhetnek, illetve délnyugat felől fátyolfelhők sodródhatnak fölénk, de csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A hajnali órákban többnyire 0 és +5 fokot mérhetünk, de a fagyzugos részeken néhány fokkal hidegebb, míg a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken enyhébb idő is lehet. Délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.

2022.04.22: Érkező mediterrán ciklon hatására délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek fölénk, amiből eleinte kisebb eső várható, majd várhatóan a nap második felében záporok, a déli megyékben néhol zivatarok is kialakulhatnak. Az általában északkeleti, keleti irányú szél többfelé megélénkül, a déli határnál a déli szél meg is erősödhet. A minimum-hőmérséklet többnyire 2 és 10 fok között alakul, de az északi fagyzugos részeken gyenge fagy még nem zárható ki. A maximum általában 14 és 20 fok között valószínű, de a déli határhoz közelebb eső területeken ennél egy-két fokkal melegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség általában kedvezően alakul, de a PM10 koncentrációja az éjszakai órákban már lassan megemelkedhet. (2022.04.20. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás ugyan most nincs, de térségünkbe továbbra is hűvösebb levegő áramlik, ezért a légköri változásokra különösen érzékenyek a hidegfrontoknál tapasztalható tüneteket észlelhetik. Ezek között a fejfájás, migrén lehet a legszembetűnőbb, a reumatikus betegségben szenvedőknél az általános panaszok is fokozódhatnak. (2022.04.19)

Akciók

