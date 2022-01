Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. január 31.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2022. január 31., hétfő.

Névnap

Marcella

Deviza árfolyam

EUR: 358.39 Ft

CHF: 344.61 Ft

GBP: 430.91 Ft

USD: 321.03 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2022. január 30.

A Hatoslottó nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 9, 13, 35, 37, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 33 db

4-es találat: 2095 db

3-as találat: 35102 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17980 Ft

MOL: 2728 Ft

RICHTER: 8255 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.02.01: Felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel, majd estétől északnyugat felől összefüggőbb, vastagabb felhőtakaró érkezik. Napközben néhol lehet hózápor, zápor, majd késő estétől az ország északnyugati harmadán fordulhat elő több helyen havazás, havas eső. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon több helyütt erős lökések kísérik, majd délutántól mérséklődik a légmozgás. Hajnalban általában -4 és +1 fok között alakul a hőmérséklet, de szélcsendes, fagyzugos helyeken -7, -8 fok is lehet. Kora délután általában 1 és 6 fok közötti értékeket olvashatunk le a hőmérőkről.

2022.02.02: Az éjszakai órákban csapadékzóna halad kelet felé, amiből több helyen számíthatunk havazásra, havas esőre, és pár centiméter friss hóréteg is kialakulhat. Napközben - várhatóan a déli órákra - az ország keleti részén is megszűnik a csapadék. Éjjel a Dunántúlon, napközben máshol is felszakadozik a felhőzet, és a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütés valószínű szórványosan záporral, hózáporral. A Tiszántúlon és az északkeleti megyékben estig borult maradhat az ég. Az északnyugatira forduló szél a Tiszántúl és az északkeleti megyék kivételével megerősödik, a Dunántúlon viharos széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -5 és +1 fok között alakul, de a szélvédett, eleinte kevésbé felhős keleti tájakon -7, -8 fok is lehet, majd hajnalban már enyhébb időre van kilátás. A kora délutáni órákban általában 5, 10, a keleti határvidéken és az északkeleti megyékben csupán -1, +4 fokot mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A gyengülő légmozgás következtében napközben emelkedhet a légszennyező anyagok koncentrációja, de alapvetően kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.01.31. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyeket megterheli az időjárás. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A szervezet görcskészsége erősödik, az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok is gyakrabban jelentkezhetnek. Ingerlékenyebbé is válhatunk. (2022.01.31)

Akciók

