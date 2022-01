Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. január 23.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2022. január 23.

Névnap

Zelma, Rajmund

Deviza árfolyam

EUR: 358.76 Ft

CHF: 346.99 Ft

GBP: 428.77 Ft

USD: 316.42 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2022. január 22.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 6, 15, 32, 83

Joker: 626333

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 24 db

3-as találat: 2934 db

2-es találat: 74717 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17300 Ft

MOL: 2684 Ft

RICHTER: 8460 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.01.24: Az ország legnagyobb részén derült, napos időre számíthatunk. A nyugati, északnyugati határnál lehetnek erősen felhős, illetve borult területek, de a déli órákban ott is kiderül az ég. Számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű, de a nyugati határnál előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában -10 és -1 fok között várható, de a szélcsendes, főleg hóval borított északkeleti tájakon akár -15 foknál is hidegebb lehet. A maximum-hőmérséklet többnyire 0 fok körül alakul, északkeleten lehet kevéssel fagypont alatt.

2022.01.25: Észak, északnyugat felől szakadozott felhőzet húzódik fölénk, de a déli megyékben több órára kisüt a nap, majd napnyugta után ott is megnövekszik a felhőzet. Számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű, legfeljebb helyenként valószínű hószállingózás. Főleg nyugaton helyenként havas eső, ónos eső, eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -12 és -3 fok között várható, de a szélcsendes, hóval borított vidékeken akár -15, -18 fok is lehet. A csúcsérték többnyire 0 fok körül alakul, északkeleten azonban több fokkal fagypont alatt is maradhat a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Napközben a szeles időjárás hatására napi átlagban kedvezően alakul a levegőminőség. Az éjszakai órákban gyengül a légmozgás, amely következtében a PM10 koncentrációja növekedésnek indul. (2022.01.23. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam. (2022.01.23)

Akciók

