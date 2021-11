Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. november 17.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2021. november 17., szerda.

Névnap

Hortenzia, Gergő

Deviza árfolyam

EUR: 365.39 Ft

CHF: 347.02 Ft

GBP: 434.25 Ft

USD: 323.23 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17785 Ft

MOL: 2502 Ft

RICHTER: 8420 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.11.18: A köd, illetve rétegfelhőzet ritkul, zsugorodik, amelyre rásegít egy érkező hidegfront, emiatt pedig a délutáni órákban már felhőátvonulások várhatók Az északkeleti részeken beragadhat a felhőzet. A ködös tájakon szitálás, főként északkeleten ónos szitálás is előfordulhat, emellett pedig csak nagyon gyenge eső lehet. Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül, a Tiszántúlon gyenge marad a légmozgás. A hajnali -3, +6 fokról 4 és 11 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északkeleten lesz a hidegebb.

2021.11.19: Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, de délnyugaton délelőtt még lehet némi napsütés a fátyolfelhők mellett. Északkeleten helyenként nagyon gyenge eső, esetleg a hegyvidéki területeken átmeneti halmazállapot váltás is előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű, továbbra is az északkeleti megyékben lehet a leghidegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 koncentrációja továbbra is jellemzően az egészségügyi határérték felett, helyenként a tájékoztatási küszöbérték közelében alakul. Javulás csütörtök reggeltől várható. (2021.11.17. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket, de az elmúlt napok során a légkör alsó részében feldúsuló légszennyező anyagok negatív hatást gyakorolnak a szervezetünkre. A légzés során a légzőszervrendszert terhelik meg, lassulhat a teljesítő- és koncentrálóképesség, de szemirritáció és álmatlanság is jelentkezhet. (2021.11.17)

