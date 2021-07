Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. július 14.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2021. július 14., szerda.

Névnap

Örs, Stella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.45 Ft

CHF: 330.33 Ft

GBP: 419.22 Ft

USD: 303.28 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 15710 Ft

MOL: 2416 Ft

RICHTER: 8125 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.07.15: A keleti, északkeleti megyékben lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és ezeken a tájakon - nagyobb számban a nap első felében - záporok, zivatarok is várhatóak. Az ország többi részén jóval kisebb a csapadék esélye, és a napsütést is csak kevés fölénk sodródó fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja. A délnyugati szél időnként megélénkül, de zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 13, 22 fokról általában 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.

2021.07.16: Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható többfelé, legkisebb eséllyel északnyugaton záporral, zivatarral. A Dunántúlon az északias szél sokfelé megélénkül, de zivatarban erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 13, 20, a legmelegebb délutáni órákban 27, 33 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A délutáni órákban az ózon koncentrációja tovább emelkedik, több helyen az egészségügyi határértéket is meghaladja. (2021.07.14. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására az érzelmi és értelmi egyensúlyunk könnyen kibillenhet megszokott állapotából, ezért ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UV-B sugárzás. Ilyenkor ugyanis rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanoma kialakulását segíti elő. Vigyázni kell, nehogy a test túlhevüljön, mert napszúrást, hőgutát okozhat, súlyosabb esetben akár halálhoz is vezethet. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2021.07.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!