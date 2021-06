Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. június 15.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2021. június 15.

Névnap

Jolán, Vid

Deviza árfolyam

EUR: 350.07 Ft

CHF: 321.02 Ft

GBP: 407.51 Ft

USD: 288.78 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 16630 Ft

MOL: 2426 Ft

RICHTER: 8305 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.06.16: Napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödhet az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a csúcshőmérséklet 27 és 31 fok között várható.

2021.06.17: Napos idő várható fátyol-, illetve gomolyfelhőkkel. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Helyenként megélénkül az északkeleti, keleti szél. A hajnali 11, 18 fokról 29, 33 fokig melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Délután, kora este az oxidatív légszennyezők koncentrációja az egészségügyi határérték közelébe emelkedhet. (2021.06.15. kedd estig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Továbbra is hideg levegő érkezik fölénk, emiatt az időjárás változatlanul a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2021.06.14)

