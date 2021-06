Pénzügyeiről vallott Frei Tamás: Annyit kerestem, hogy tudtam magamnak venni egy kis lakást a Riviérán

Simán megélne a regényírásból is Frei Tamás. A korábbi tévés Friderikusz Sándor podcastjában árulta el, hogy mennyi pénzt keres könyveivel. Azt is kiderült, hogy annak idején a tévés fizetéséből egy lakást vett a Riviérán.

Friderikusz Sándor vendége volt Frei Tamás, aki a podcastban többek között arról is beszélt, miként alakult az élete a tévézés után: mint mondta a regényírás mellett ekkoriban alapította a kávézóláncát is, mindván "valamelyik csak bejön."

A korábbi tévés elmondta, hogy könyvei nagyjából 150 ezer körüli példányszámban fogynak, de szerinte az, hogy mennyire kelendő egy-egy regénye, mindig az előző népszerűségét mutatja meg.

Arra a kérdésre, hogy melyik könyvvel kereste a legtöbbet, Frei Tamás elmondta, hogy elég számottevő összegeket kap a regények eladásából:

Ezekből nagyon klasszul meg lehet élni, ha csak regényt írnék, akkor is azt az életet, hogy kismotorral járkálok a tengerparton, azt én tudnám élni.

Elárulta azt is, hogy a pénz még mindig jelentős szerepet játszik az életében, hiszen a gyerekeit is elég jó egyetemeken taníttatja. Mint kifejtette, kevesen ismerték fel az ő korában a tévében, hogy saját produkciót kell csinálni: így hatékonyabban lehetett gazdálkodni a forrásokkal, és végső soron többet is lehetett keresni, mintha a TV-k alkalmazottai lett volna.

Annyit kerestem, hogy tudtam magamnak venni egy kis lakást a Riviérán, nem nagyot, egy kicsit

- mondta Frei Tamás, aki kifejtette, szinte minden pénzét lakásokba fekteti, így "nagy baj már nem érhet".

Címlapkép: YouTube