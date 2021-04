Május elején nyitnának a szállodák: a sikeres nyár is kevés lehet a túléléshez

Ha a kormányzati enyhítés folytatódik, júliusban és augusztusban akár teltház is lehet a szállodákban - mondta Baldauf Csaba. Ugyanakkor a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke szerint ha sikeres is lesz a nyár, az nem biztos, hogy mindenkinek elég a túléléshez, de egy kis segítséget biztosan nyújt. A szakember szerint a vidék hamarabb léphet túl a válságon, mint a főváros.

Magyarországon tapasztalható átoltottság egy értékesítési előny az ország számára, ráadásul közeledünk egy olyan oltottsági szinthez, ahol már vélhetően kialakul a nyájimmunitás, ez pedig vonzó lehet a külföldi turisták számára is - jelentette ki az ATV reggeli műsorában Baldauf Csaba.

Bár a média mindig leginkább a nyár vonatkozásában koncentrál a szállodákra, három hónap sikeres működéssel nem lehet tizenkét hónapig fenntartani egy vállalkozást, főleg úgy, hogy közel öt hónapnyi árbevétel az idén már el is úszott. Ha sikeres is lesz a nyár, az nem biztos, hogy mindenkinek elég a túléléshez, de egy kis segítséget biztosan nyújt

– fogalmazott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Arra a kérdésre, hogy a főváros vagy a vidék lehet jobb helyzetben azt válaszolta, hogy a vidék talpra állása várhatóan lényegesen gyorsabban fog megtörténni, ha "kiszabadul az a belföldi kereslet", előkerülnek a SZÉP-kártyák. Budapesten a rendezvényturizmus és a beérkező külföldiek határozzák meg, mikorra lábalhatnak ki a válságból. Ám arról egyelőre nincs döntés, hogy milyen szabályok mellett érkezhetnek külföldi turisták, de a fővárosnak az az érdeke, hogy ellenőrzött körülmények között a tesztelt, oltott beutazókat minél hamarabb lehessen fogadni.

Baldauf saját szállodájában azt tapasztalja, hogy a nyári hónapok előfoglaltsága 10-15 százalékkal marad el a tavalyi év azonos időszakától, de biztos benne, hogy ha a kormány újabb enyhítő lépést tesz, akkor pár héten belül jelentős keresleti felfutás lesz, ami mentheti a júniust,

júliusra és augusztusra pedig akár teltház is lehet.

Mint mondta, a szállodák már akár május elején is ki tudnának nyitni, rajtra készek, volt jó pár hónapjuk, hogy elvégezzék a felújításokat, karbantartásokat, a dolgozók tréningje is zajlik. A vírus elleni védelem irányába történő felkészülés, a protokollok begyakorlása már folyamatosan zajlanak, ez pedig biztonságot jelent nem csak a vendégek, de a dolgozók számára is.