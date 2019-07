10+1 kedvezménykártya: váltsd ki, rengeteget spórolhatsz a nyaralás alatt

Idén a magyarok 62 százaléka tervez nyaralni menni, vagy már meg is ejtette a nyaralás, és sokan, a megkérdezettek 32 százaléka belföldi, 26 százaléka pedig külföldi utat tervez. Akik külföldre utaznak, előszerettel választanak európai úticélokat a közelség és megfizethetőség miatt. Azonban sokan nem tudják, mennyit spórolhatnak, ha igénybe veszik a kedvezménykártyákat, melyek gyakran ingyenes tömegközlekedést, belépőket, programokat kínálni a nyaralás ideje alatt.

Nyaralás előtt sokan alaposan felkészülnek: összeírják a helyeket, amelyeket mindenképpen meglátogatnának, kiszámolják, hol milyen belépőárakra lehet számítani, és utána néznek mekkora szokott lenni csúcsidőben a sor. Vannak olyan látnivalók, ahol hónapokkal a nyaralásunk előtt kell lefoglalni az időpontot, hogy be tudjunk jutni. Aki alaposan tervez, az rögtön láthatja, mennyi pénzt megspórolhat a kedvezményes kártyák megvásárlásával, melyek többnyire pár napos útra szólnak és rengeteg helyre díjmentes, vagy kedvezményes belépésre jogosítanak fel. Viszont ahány hely, annyi szokás: míg egy Lisszabon-kártya az éjszakai életet is propagálja a kedvezményekkel, addig a Dublin-kárta whiskeyfőzdékbe nyújt kedvezményes belépést. Mutatjuk, mennyibe kerül Európa turisták által kedvelt fővárosaiban, és mire jogosít fel.

1. Prága

20400-27300 forint

Prága nem csak a magyarok körében, hanem egész Európában kedvelt úti cél, hiszen itt mindenki megtalálja, amit egy nyaralástól vár. Aki várost nézne, múzeumokat, templomokat látogatna, az ugyanúgy nem fog csalódni, mint aki jókat enne, és leöblítené egy jó sörrel. Prága igazi turistaváros lett az évek során, és annyi a látnivaló, hogy egy CityCard arra is jó megoldást nyújthat, hogy kiválasszuk a lehetőségeink közül a legjobbakat.

A Prága Kártya két, három vagy négy napig lehet érvényes, nem csak nyomtatott, hanem mobil voucherként is elfogadják. A kártyával jogosultak vagyunk egy kétórás történelmi buszos Prága-túrára, kedvezményekre a helyi múzeumokban állandó kiállításokon, ingyenes városnéző túrára, akár hajóval is. Az időszaki kiállításokra viszont nem vonatkozik a kártyás kedvezmény.

Több mint 50 helyre ingyenes belépést is biztosít nekünk a kártya, többek között a népszerű prágai vár, a Szent Vitus katedrális, az Aranyutcácska területére, de a Nemzeti Múzeumba és Galériába is, valamint az állatkertbe. Érdemes megtervezni, mely helyeket szeretnénk meglátogatni az utazás alatt és kiszámolni, hogy megéri-e a kártya, de már ha csak 5-6 helyre ingyenesen léphetünk be vele, amelyet látni szeretnénk, akkor már megérte megvenni.

2. Amszterdam

19700-37900 forint

Amszterdam sokakat lenyűgöz aprócska barnatéglás csipkézett házikóival, hangulatos csatornáival, és azon átível hídjaival. Természetesen múzeumokban, és szórakozóhelyekben ugyanúgy nincs hiány, mint Prágában. Az I Amszterdam Carddal jelentősen csökkenthetjük a kiadásainkat, már csak azért is, mert a holland város nem egy olcsó úti cél. A kártya érvényessége 1-5 napig terjedhet.

Ingyen látogathatjuk meg többek között a Van Gogh múzeumot, a lakóhajó múzeumot, a gyémántmúzeumot, a Rembrandt Háza múzeumot, a Nemzeti Hajózási Múzeumot - a gyerekek és felnőttek is egyaránt imádják - de akár a tulipánmúzeumot, vagy a híres szélmalmokat. De természetesen a Rijksmuseumba is bejuthatunk vele ingyen, összesen 44 múzeumba.

Nem csak ezeket a kedvezményeket élvezhetjük, hanem a tömegközlekedést is ingyen használhatjuk, amíg a kártyánk érvényes, és ezzel Hollandiában rengeteget lehet spórolni. A kihagyhatatlan csónakos csatornatúráért sem kell külön fizetnünk. A kártya továbbá különböző kedvezményeket biztosít nekünk egyes vendéglátóhelyeken és boltokban is.

3. Róma

9000-12500 forint

Rómát senkinek sem kell bemutatni, rengeteg magyar választja nyaralás ideje alatt az olasz fővárost. A rengeteg látnivalóra két hét sem lenne elég, ezért a nyaralóknak muszáj szelektálniuk. A 48 vagy 72 órás Roma Pass korlátozottabb, mint pl. az Amszterdam-, vagy Párga-kártya, de még így is megérheti. A kétnapos kártyával az első múzeumba ingyenes a belépés, de utána is jogosultak vagyunk különböző kedvezményekre a további látványosságoknál. Ezen kívül a tömegközlekedést is korlátlanul használhatjuk

A háromnapos kártyával már a két első múzeumba ingyenes a belépés, és ugyanazok a kedvezmények járnak, mint a 48 órás esetében.

4. Madrid

felnőtt: 31300 forint, gyerek: 17700 forint

Madrid igazi királyi főváros, igazi történelmi utazásban lehet része annak, aki útba ejti a nyaralás alatt. Az utcák és terek hangulata nagyban különbözik attól, amit Európa közepétől keletre megszokhattunk, így biztosan emlékezetes már csak bejárni a várost. Látnivaló azonban itt is akad bőven: ezeket 20 százalékos kedvezménnyel látogathatjuk, és kedvezményt kapunk a Segway is biciklis túrához is.

A Madrid-kártya nem korlátozódik órákra, vagy napokra, ha egyszer megvettük, a nyaralás alatt, tart ameddig tart, akár egy héten keresztül is használhatjuk. Ahogy a több városkártya is, a madridi biztosít VIP belépést 1-2 látnivalóhoz, ahol különben hosszan állhatnánk sorba, mint például a Prado múzeumnál, vagy a Real Madrid stadionnál.

A Madrid City Pass nem tartalmazza a tömegközlekedést, így azért külön kell majd fizetnünk, viszont ingyenjegyet ad a Hop-on Hop-off buszra, és taxis transzfert is biztosít a reptérről.

5. Párizs

42000-74200 forint

Valószínűleg egyszer sokan szeretnék látni Párizst, aminek felfedezéséhez nem is hetek, de talán évek sem lennének elegek. Viszont ha turistaként látogatunk a városba és szűkös az idő, illetve az sem mindegy, milyen drága a belépő az egyes helyekre, akkor jó megoldás lehet itt is egy városkártya vásárlása.

A Paris Pass ingyenes belépést biztosít több mint 60 múzeumba, látnivalóhoz, és élményprogramokra, továbbá egy órás városnéző buszutat, és ingyenes közlekedést Párizsban. Ezúttal is él a VIP kedvezmény: kihagyhatjuk vele a sorban állást, és nyaralás alatt kétszeresen is igaz, hogyha időt spórolunk, azzal pénzt is spórolunk. A kártyát 2, 3, 4 vagy 6 napra válthatjuk ki.

Elsőre talán soknak hangozhat egy kedvezménykártyáért több mint 40 ezer forint, viszont ha kalkulálunk a múzeumbelépőkkel és közlekedéssel, kiderülhet, hogy még így is sokkal jobban járunk. Azt se felejtsük el, hogy Párizs drágább város, mint mondjuk Madrid vagy Prága, ahová a kártya is olcsóbb.

6. Lisszabon

6500-13500 forint

A magyarok előszeretettel utaznak Portugáliába, nem csak azért mert az olcsóbb úti célok között van, hanem a gyönyörű táj, a mediterrán környezet és építészet, és egyedi hangulata miatt is kedvelt nyaralási helyszín. Lisszabon igazán különleges, kozmipolita város, ahová 1-3 napra válthatunk kedvezményes kártyát.

A Lisboa Card ingyenes közlekedést biztosít a turistáknak, belépést a legnépszerűbb múzeumokba és látnivalókhoz, kedvezményeket a különböző túrákhoz, és ingyen utazást a tengerhez vonattal. A különböző vásárlásainkhoz, és esti szórakozásunkhoz is hozzájárulnak a kártyával.

Ahhoz képest, hogy mennyit spórolhatunk rajta, ez a kártya még mindig az egyik legolcsóbb a városkártyák közül, ár-érték arányban valószínűleg az első. Természetesen ez azon is múlik, hogy minket melyik város vonz a leginkább.

7. Athén

felnőtt: 17700; gyerek: 14400

A görög főváros az európai kultúra bölcsője, mely rengeteg emléket őrzött meg az ókortól napjainkig. A paradicsomi mediterrán táj, illetve a történelem szerelmesei itt tobzódhatnak a látnivalókban. Ráadásul Magyarországról könnye és gyorsan, fapados járatokkal is megközelíthető. Az Athens Card azoknak a turistáknak a legkedvezőbb, akik nem akarnak mindent látni, hanem a legfontosabb múzeumokat és látnivalókat akarják körbejárni, mert főként erre biztosít kedvezményeket.

Ingyenes soron kívüli belépést biztosít például az Acropolis múzeumba, és számos további látnivalót és múzeumot kereshetünk fel vele kedvezményesen. A tömegközlekedésre nincs kedvezmény az Athén-kártya esetén, viszont ez egyébként sem jelent nagy kiadást a görög fővárosban. Cserébe ingyenes hop-on hop-off városnéző túrára jogosít fel, illetve a reptéri transzfer is biztosított.

8. London

felnőtt: 27000-53500 forint; gyerek: 19700-42700 forint

London az egyik legdrágább város Európában, viszont ha egyszer az ember eljut az Egyesült Királyságba, nem szeretné kihagyni a legfőbb látnivalókat. A London Pass jelentősen csökkentheti a költségeinket, ha sok helyet szeretnénk meglátogatni.

A kártyával több mint 80 helyet kereshetünk fel ingyen, köztük a híres Towert, a Westminster apátságot, a St. Paul katedrálist, Shakespeare színházát, a londoni állatkertet, a Windsori kastélyt, és még rengeteg izgalmas múzeumot, és látnivalót. Egyes helyeken VIP belépést is biztosít, és tartalmaz egy egyórás városnéző túrát is, valamint sokféle kedvezményeket. A kártyát 1, 2, 3, 6 vagy 10 napra válthatjuk meg.

9. Dublin

30300 forint (3 nap)

Sokakat vonz Írország, és a különleges hangulatú fővárosa, viszont már kirepülni sem olcsó Dublinba, a szállás, és az utazás többi költségei pedig nagy visszatartó erőt jelentenek. Hogy lefaragjunk a magas költségekből, érdemes megvenni a Dublin kártyát, mellyen ingyen léphetünk be több mint 30 helyre a legnépszerűbb turistacélpontok közül, részt vehetünk egy buszos városnéző túrán, és további 20 extra kedvezményt is kapunk, melyek csak a Dulin-kártya vásárlói számára elérhetőek.

Ezúttal is érvényes, hogy minél több látnivalót tervezünk megnézni, annál többet spórolhatunk a kártyával. Ha nem látogatnánk meg a Guinness Storehouse-t, a Dublini várat, az ír emmigrációs múzeumot, a különböző whiskey főzdéket, vagy a St. Patrick katedrálist, akkor nincs értelme megvennünk. Ellenkező esetben rengeteget spórolhatunk vele.

10. Berlin

felnőtt: 32000 forint; gyerek: 23900 forint

A német fővárosban sétálva is a múltba utazhatunk: felfedezhetjük a Potsdamer vagy az Alexander Platzot, felkereshetjük a Brandenburgi kaput, és megtapasztalhatjuk a saját szemünkkel, hogy kelet- és nyugat-Berlin között még mindig kivehető az éles határvonal, mely nem csak az építészetben, a városrészek hangulatában is megmutatkozik.

Érdemes a német fővárosban is múzeumokat és látnivalókat felkeresni, melyek közül több mint 50-et ingyen nézhetünk meg a Berlin Pass-szal. Elmehetünk a pergamenmúzeumba, a Madame Tussaud-ba, megcsodálhatjuk a berlini dómot, vagy ha az izgalmakat keressük, elmehetünk az Aquadomba, a Legokiállításra vagy sétahajózhatunk is ingyen. Ráadásul díjmentesen utazhatunk a tömegközlekedésen is, ami azért a német árakat tekintve nagy kedvezmény.

+1 Budapest

7000-14000 forint (1-3 napos)

Gyakran megfeledkezünk róla, milyen kedvelt turistacélpont a fővárosunk, Budapest. Akár itt élünk, akár vidéken, kevesen szánjuk rá magunkat, hogy turistaként felfedezzük, rászánva akár egy hosszúhétvégét. Pedig legalább annyi látnivaló van itt is, mint bárhol Európában, és ugyanúgy turistáskodhatunk Budapesten, mint Liszabonban, vagy Dublinban. Csak észre kell vennünk, mi minden rejlik a magyar fővárosban, amely idén meg is nyerte az Európa Legjobb Úticélja 2019-ben címet.

A Budapest Carddal ingyenes a tömegközlekedés, és vezetett városnéző túrákon is részt vehetünk, igaz angol nyelven. Mobil app is tartozik a kártyához, mely tartalmaz 12 túrát, melyet önállóan is végigcsinálhatunk. A kártyával ingyen léphetünk be a Lukács fürdőbe, de sok más fürdőbe is 20 százalékos kedvezményt biztosít.

Rengeteg budapesti múzeumot is felkereshetünk ingyen, mint a Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria, a Kiscelli Múzeum, a Ludwig Múzeum, a Memento Park, vagy a Vasarely Múzeum, de sok helyre 10-50 százalékos belépési kedvezményre biztosít. Ha megvásároljuk a kártyát, olyan látnivalókat is felfedezhetünk, ahová enélkül talán sosem jut eszünkbe elmenni.