Lenyűgöző jelenséget rögzített a NASA űrhajósa: videón mutatjuk, ilyet még biztosan nem láttál

A 69 éves űrhajós a közelmúltban az X közösségi platformon tette közzé videóit, amelyek egyikén látványos zöld fények figyelhetők meg az űrállomás alatt, miközben az Ausztrália és az Antarktisz között halad el.

"A sarki fény, ahogy ma az űrállomásról látszik, miközben a pályánk Ausztrália és az Antarktisz között halad" – írta Pettit az X-en a héten közzétett bejegyzésében.

OK, this is kind of out there and caters to your inner Uber-Geek. Nadir view of Transient Luminous Events (TLE ) or upper atmospheric lightning. This clip real time is about 6 seconds over the Amazon basin and shows a number of TLE displays from Sprites to blue jets from a… pic.twitter.com/IE0Edtm2Rl