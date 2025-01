Tovább dúl a háború a TikTok-ért az USA-ban: meglepő vásárló jelentkezett be a kínai gigacégért

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A TikTok megvásárlásáért folyó versenybe újabb szereplők csatlakoztak, köztük a népszerű YouTuber, MrBeast is. Az Employer.com vezérigazgatója, Jesse Tinsley által vezetett csoport készpénzes ajánlatot tett a közösségi média platformra, miközben a ByteDance tulajdonában lévő alkalmazás jövője továbbra is bizonytalan az Egyesült Államokban - számolt be róla a Tech Chrunch.

Az Employer.com, amely nemrégiben jelentette be a kanadai Bench könyvelési startup felvásárlási szándékát, most egy még ambiciózusabb üzletre készül. Jesse Tinsley vezérigazgató MrBeast YouTuberrel és más befektetőkkel összefogva tett ajánlatot a TikTok megvásárlására. A Bloomberg értesülései szerint a csoport készpénzes ajánlatot nyújtott be, bár annak pontos összegét nem hozták nyilvánosságra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A potenciális vásárlók jogi tanácsadója Brad Bondi, aki nem más, mint Pam Bondi, Trump által kinevezett korábbi főállamügyész testvére. Ez a kapcsolat különös jelentőséggel bírhat, tekintettel a TikTok körüli politikai feszültségekre az Egyesült Államokban. A TikTok helyzete az elmúlt napokban is változékony volt. Szombaton rövid ideig elérhetetlenné vált a platform, de még azelőtt visszaállt a szolgáltatás, hogy Donald Trump elnök hétfőn aláírta volna azt a végrehajtási rendeletet, amely 75 nappal elhalasztja az esetleges tiltást. A Bloomberg szerint nem egyértelmű, hogy a ByteDance komolyan fontolóra vette-e Tinsley és csoportjának ajánlatát. A TikTok iránt érdeklődő potenciális vásárlók között olyan nagy nevek is szerepelnek, mint Elon Musk, az Amazon, az Oracle, valamint egy Frank McCourt milliárdos által vezetett befektetői csoport. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) "Célunk a TikTok megmentése és további fejlesztése," nyilatkozta állítólag Jesse Tinsley az ajánlattal kapcsolatban, bár a ByteDance egyelőre nem kommentálta a hírt.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK