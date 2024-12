Végre valamiben élen jár Magyarország: rengetegen lepődnek meg, hogy külföldön nagyon nincs így

Portfolio Link a vágólapra másolva

Magyarországon a digitális fizetések elterjedtsége kimagasló, a kártyás vásárlások 99 százaléka érintésmentesen zajlik, és már minden negyedik kártyának digitális mása is van okostelefonokon vagy órákon. Ugyanakkor a kereskedők felénél még mindig nem elérhető a kártyás fizetés, és a BNPL (Buy Now, Pay Later) megoldások sem tudtak igazán gyökeret verni. Márkus Gergely, a Mastercard magyarországi és szlovéniai vezetője szerint a jövő a mobilfizetéseké és a digitális innovációké, amelyek egyszerűbbé és biztonságosabbá teszik a mindennapi tranzakciókat.

Magyarországon a kártyás fizetések túlnyomó többsége érintésmentesen történik, ami a globális átlagot is meghaladja. A statisztikák szerint már 2,6 millió okoseszközbe regisztrált bankkártya van az országban, ezáltal minden negyedik kártyatulajdonos digitális megoldást is használ - írja a Portfolio. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Bár a fizetési forgalom digitalizációja pozitív hatással van a gazdaság fehéredésére és a versenyképességre, a kereskedők csupán felénél elérhető a kártyás fizetés. Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere kiemelte, hogy a Doppio program keretében az elmúlt években több mint kétszeresére nőtt a kártyaelfogadó helyek száma, de ezen a téren még bőven van lehetőség fejlődésre. Az új fizetési megoldások között a "Click to Pay" egykattintásos online fizetési rendszer biztonságosabbá és gyorsabbá teheti az online vásárlásokat. A mobilfizetések pedig egyre népszerűbbek a bolti tranzakcióknál, így a szakértők szerint a plasztik kártyák fokozatosan háttérbe szorulnak majd. A digitális fizetések terjedése mellett az iparág egyik legnagyobb kihívása a kiberbűnözés.

