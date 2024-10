Súlyos döntést hozott a Google: túl nagy falat az AI, új energiaforráshoz nyúlnak

A Google megállapodást kötött a Kairos Power vállalattal kis méretű atomreaktorok használatával kapcsolatban, amelyek a tech óriás mesterséges intelligencia (AI) adatközpontjainak energiaellátását fogják biztosítani. A vállalat tervei szerint még ebben az évtizedben üzembe helyezik az első ilyen reaktort, 2035-ig pedig további egységeket telepítenek - írta a BBC.

A megállapodás részleteiről, beleértve annak értékét és a tervezett erőművek helyszíneit, egyelőre nem közöltek információkat. A lépés illeszkedik abba a trendbe, miszerint a technológiai vállalatok egyre inkább a nukleáris energia felé fordulnak az AI-adatközpontok hatalmas energiaigényének kielégítése céljából.

A hálózatnak új áramforrásokra van szüksége az AI-technológiák támogatásához. Ez a megállapodás segít felgyorsítani egy új folyamatot, tisztán és megbízhatóan elégíti ki az energiaszükségleteket, emellett mindenki számára felszabadítja a mesterséges intelligenciában rejlő teljes potenciált

- hangsúlyozta az új energiaforrások szükségességét Michael Terrell, a Google energia- és klímaügyekért felelős vezető igazgatója.

A Kairos Power olyan kisebb reaktorok fejlesztésére specializálódott, amelyek hűtőközegként olvasztott fluorid-sót használnak a hagyományos víz helyett. Tavaly a vállalat 50 év után először kapott engedélyt új típusú atomreaktor építésére az Egyesült Államokban. A Kairos Power vezetője, Jeff Olson szerint a Google-lal kötött megállapodás kulcsfontosságú a fejlett atomenergia kereskedelmi forgalomba hozatalának felgyorsításában. A tervek megvalósításához még szükség van az amerikai nukleáris szabályozó hatóság és a helyi hatóságok jóváhagyására.

Rengeteg energiára lesz szükség az AI fejlesztéséhez

John Moore, a TechTarget ipari szerkesztője rámutatott, hogy az AI-adatközpontoknak nagy mennyiségű villamos energiára van szükségük mind az energiaellátáshoz, mind a berendezések hűtéséhez.

Ezek az adatközpontok speciális hardverekkel vannak felszerelve, amelyek sok áramot igényelnek, és sok hőt termelnek

- magyarázta a szakértő.

Az atomenergia egyre vonzóbbá válik a technológiai ipar számára, mivel az energiaelőállítás folyamata gyakorlatilag szén-dioxid-mentes és képes biztosíztani a folyamatos áramellátást. A Goldman Sachs előrejelzése szerint az adatközpontok globális energiafogyasztása az évtized végére várhatóan több mint a kétszeresére nő.

Más tech óriások is az atomenergia felé fordulnak

Az Egyesült Államok tavaly csatlakozott azon országok csoportjához, amelyek 2050-ig meg akarják háromszorozni nukleáris energiakapacitásukat - ugyanakkor a kritikusok figyelmeztetnek az atomenergia kockázataira és a radioaktív hulladék problémájára is. A Google mellett egyébként más tech óriások is az atomenergia felé fordulnak: a Microsoft nemrég a Three Mile Island-i erőmű újraindításáról kötött megállapodást, míg az Amazon Pennsylvania államban tervez nukleáris energiával működő adatközpontot vásárolni.