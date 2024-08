Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: csalók élnek vissza a Yettel nevével, bárkit simán lehúznak

A csalók most lebuktak, de mindig nagyon oda kell figyelni továbbra is, hogy mi ne legyünk a bűnözők áldozatai.

Most már szinte hetente számolhatunk be arról, hogy különböző típusú csalásokkal igyekeznek ellopni a magyarok adatait, vagy egyenesen a pénzét. A csalók egyre kreatívabbak és a módszereik is egyre inkább kifinomultabbak lesznek, rendkívül változatos módokon igyekeznek lehúzni a gyanútlan magyarokat.

Egy olvasónk jelezte, hogy most a Yettel nevében kapott egy enyhén szólva is gyanús tartalmú sms-t. Mivel szemet szúrt neki, hogy egyáltalán nem a szolgáltatótól megszokott számról jött az üzenet, eszébe jutott, hogy vagy az adataira, vagy a pénzére ácsingóznak a mellékelt linken keresztül. Az üzenet így nézett ki:

Rögtön kiszúrhatjuk, hogy a telefonszám nem lehet a Yettelé, hiszen ők nem küldenének +55-ös országhívóról üzenetet - mint egy gyors kereséssel kiderült, ez az előhívó Brazíliához tartozik. Ezt egyébként a cég is megerősítette, mikor erről kérdeztük őket:

A Yettel nem küld sem +55-ös, sem más nemzetközi hívószámról SMS-t. A Yetteltől érkező hivatalos üzenetek mindig a +36 20 202-es számsorral kezdődő telefonszámról érkeznek.

Gyanúnk tehát beigazolódott: olvasónk egy átverős bűnszervezet látókörébe került. Mivel a linkre nagyon helyesen nem kattintott rá, az nem derült ki, hogy adatait lopták volna el, hogy egy bonyolult machináció során pénzzel akarták volna lehúzni.

A Yettel kérdésünkre azt is elmondta: nem ez a legelső eset, amikor az ő nevükben próbálkoznak a bűnözők. Tudják ugyanakkor azt is, hogy nem ők az egyetlenek.

Azt tapasztaljuk, hogy az ügyfeleink és a kollégáink is egyre tudatosabbak és éberebbek a különböző csaló megkeresésekkel kapcsolatban. Ennek köszönhetőn az elmúlt néhány napban hozzánk is érkezett több olyan bejelentés, amiben a Yettel nevében küldött SMS-ről vagy emailről számolnak be az ügyfelek vagy a munkatársaink. Az elmúlt hónapokban több hullámban is próbálkoztak csalók, ugyanakkor ezek a visszaélések nemcsak a mobilszolgáltatókat és a vállalatunkat, hanem más iparágakat (pl. bankszektor) is érintettek

- írták válaszukban. Arra is kitértek, hogyolvasónk természetesen jól tette, hogy nem nézte meg, pontosan mit rejt a link.

Azt tanácsoljuk, hogy ha bárki gyanús SMS-t vagy emailt kap, semmiképp ne kattintson a benne található linkre és ne adjon meg személyes- vagy bankkártya adatokat. Azzal is sokat segíthetünk, ha erre a jótanácsra minél több családtagnak és ismerősnek felhívjuk a figyelmét

- tették még hozzá, A Yettel pedig tanácsokkal is ellátott minket arra vonatkozóan, mit tegyünk és mire gyanakodjunk, ha hasonló üzenetet kapunk ilyen gyanús számról és tartalommal.

Mindenképpen keltsen gyanút, ha a következőket tapasztaljuk:

nem a megszokott elrendezésű a céges e-mail felépítése,

helyesírási hibát, nem nyelvhelyes szöveget látunk,

alapvetően indokolatlannak érezzük, hogy bárhova bármilyen adatot is meg kellene adnunk,

egy gyanúsan kedvező vagy ingyenes ajánlattal keresnek meg, esetleg nagyértékű nyereményt nyertünk – miközben részt sem vettünk nyereményjátékban

a weboldal címe, ahova az e-mail vezet, nem, vagy csak összetett szóként tartalmazza az adatközlést kérő cég nevét

Ha ezeket az alapszabályokat betartjuk, akkor szinte minden eshetőséget kizártunk, hogfy a bűnözők éppen minket verjenek át. Ezzel kapcsolatban azonban nem árt minél többször hangsúlyozni, hogy mindig indokolt az óvatosság: a csalók nem pihennek, és biztosak lehetünk benne, hogy máris a következő lehúzási kísérleten dolgoznak.