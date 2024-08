Óriási pusztításra képes ez az egyetlen kód telefonon, laptopon: minden adatot töröl nyomtalanul

Digitális adathordozó eszközt értékesítő cégek adminisztrációs folyamatait jelentősen befolyásoló változás jön augusztus 21-től. Az úgynevezett adattörlő kód szabályozásával adathordozásra alkalmas eszközök - PC-k, okostelefonok, pendrive-ok, tabletek,stb. - vásárlásakor az eladónak a számlán rögzítve kell majd biztosítania az úgynevezett adattörlő kódot, amely lehetővé teszi a későbbiek folyamán a vásárló adatainak biztonságos, végleges törlését.

A folyamat azonban korántsem ilyen egyszerű, eladói oldalon a számlázás kapcsán plusz adminisztrációs feladatot hoz magával az adattörlő kód szükségességének rögzítése termékenként, amire most még felkészülhetnek az értékesítők, a vevők pedig jó, ha tudják, mire kell majd odafigyelniük. A Billingo rendszerével számlázók körében közel 7000 vállalkozást érint a szabályozás hatálybalépése.

Ma Magyarországon alanyi jog a fogyasztók által vásárolt tartós adathordozók (ide tartoznak például a PC-k vagy az okostelefonok, tabletek, pendrive-ok) adatainak biztonságos törlése, amelyhez az állam, azaz a NAV segítséget is ad. Az erről szóló kormányrendelet alapján a kereskedők kötelesek egy ingyenes adattörlő kódot igényelni NAV-tól és eljuttatni azt a vevőnek. A kód kiosztásának logisztikáját és felhasználásának körülményeit szabályozó, a 2020-as év utolsó napján létrehozott 726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet 2024. augusztus 21-ével lép hatályba, elsősorban az online számlázóprogramokat és online piactereket üzemeltető cégeket állítja majd új, főként adminisztrációs kihívások elé.

Mire jó a bűvös kód és mikor kell használni?

Amennyiben tartós adathordozót vásárolunk és használat után például el szeretnénk adni, esetleg továbbadni családtagnak, rokonnak akkor a biztonságos törlést egy NAV által átadott kód és a beváltást szolgáló applikáció segítségével tehetjük meg úgy, hogy az adatok valóban ne legyenek visszanyerhetőek.

“Fontos, hogy a kereskedők odafigyeljenek adatkód-köteles termékeik megjelölésére, hiszen a vevők adatainak védelme múlik rajta. Mivel a számlán kell majd ezt a kódot a kereskedőnek átnyújtania a vevő felé, ezért érdemes felkészülni a jogszabály alkalmazásának körülményeire” - tette hozzá Besztró Szabolcs, a Billingo stratégiai és operatív igazgatója.

Augusztusban még tart a felkészülés

Az egész folyamat megfelelő implementálására a kereskedőknek és az online számlázó rendszernek együtt kell felkészülnie, hiszen a kódköteles termékek megjelölése, a kód lehívása és kiadása közös érdekük. Egyelőre manuálisan zajlik ez a folyamat, azaz mindent a kereskedőnek kell végrehajtania: kódot igényelni, felvinni és visszajelenteni a NAV felé a kiadás tényét.

Augusztus 21 után már csak jelölnie kell a terméknél, hogy az adattörlő kód köteles, és ha a számlázója alkalmas erre, akkor a folyamat automatizálható lesz. Augusztus 21. után, ha a kód átadása elmarad, akkor a vásárlók a fogyasztóvédelemhez fordulhatnak. “A Billingo is felhívja majd a nála számlázó kereskedők figyelmét augusztus folyamán azzal kapcsolatban, hogy miként érinti őket a rendelet.” - egészítette ki az igazgató.

A számlázás új dimenziója

A kiállított számlák eddig is fontos részét képezték a kereskedelmi folyamatnak, azonban most plusz, adatvédelmi funkciót is ellátnak. “Egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy az egyes kereskedők milyen számlázó programot választanak, óriási munkát képes levenni az eladó válláról egy-egy automatizálási funkció.” - mondta el Besztró.