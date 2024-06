Itt a Yettel nagy nyári ajándéka: minden előfizető megkapja, csak egy napig él

A Yettel a mobiltársaság hivatalos előhívó számával azonos dátumon, 06.20-án egy napra lekapcsolja az adatforgalmi számlálókat és korlátlan, díjmentes belföldi mobilinternettel lepi meg ügyfeleit.

A díjmentes korlátlan belföldi mobilinternet automatikusan jár 2024. június 20-án 00:00-tól 23:59-ig – lényegében az aznapi adatforgalom nem fogyasztja az előfizetők belföldi adatkeretét. A promóció a Yettel lakossági, valamint a publikus internet-hozzáféréssel rendelkező üzleti ügyfeleire érvényes - írja közleményében a cég.

A Yettel a díjmentes és korlátlan mobilinternetet 5G-hálózatán is biztosítja, ami a díjmentes naptól függetlenül is minden Yettel ügyfél számára elérhető, ha rendelkezik ehhez megfelelő készülékkel, és 5G-lefedettségi területen tartózkodik, ami ezen a lefedettségi térképen ellenőrizhető. A mobilinternet sebessége pedig meg fog egyezni az érintett ügyfelek tarifacsomagjának megfelelő sebességgel. A díjmentes mobilnetet azok a Yettelesek is igénybe tudják venni, akiknek nincs adatkerete.