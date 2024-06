Újabb szektorban támadnak a csalók: erre kell figyelni, sok idős kerülhet veszélybe

A Microsoft legfrissebb CyberSignals jelentése rámutatott, hogy 2024 márciusa és májusa között az ajándékkártyákkal kapcsolatos csalások száma 30%-kal emelkedett, míg a tavaly karácsonyi időszakban ez az arány 60% volt. Ez a jelentős növekedés jól mutatja a probléma súlyosságát.

Magyarországon is növekszik az ajándékkártyák népszerűsége, és ezzel párhuzamosan a csalások száma is emelkedhet. Az Adatvezérelt Marketing Szövetség (DIMSZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen az idősebb korosztály van kitéve ezeknek a csalásoknak. Az 50-79 évesek közül sokan nem védekeznek elég hatékonyan – például nem használnak kétfaktoros azonosítást – miközben napi szinten használják az internetet, és gyakran kattintanak félrevezető tartalmakra. Az idősek átlagosan napi két órát töltenek az interneten, és bár alapvetően bizalmatlanok, digitálisan nem elég érettek, ezért válhatnak áldozattá. A fiatalok ugyan digitálisan felkészültebbek, de kevesebb élettapasztalattal rendelkeznek, ezért ők is veszélyeztetettek.

A CyberSignals jelentés tanácsokat is ad arra nézve, hogyan lehet védekezni a kifinomult csalásokkal szemben. Az ajándékkártyákat kibocsátó szervezeteknek fontos, hogy folyamatosan figyeljék rendszereiket, és azonosítsák a szokatlan műveleteket – erre a feladatra már mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldások is elérhetőek.

Számos csalásról hallani a neten az utóbbi időben, ezért érdemes különösen figyelmesnek lenni. Legyen szó internetes vásárlásról, feltöltőkártyás ügyfeleket célzó csalásokról vagy a magukat banknak kiadó csalókról.