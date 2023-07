Nyaralás alatt erre még a leggondosabbak sem gondolnak: a saját biztonságukat kockáztatják!

A nyaralni utazók könnyű célpontot jelentenek a kiberbűnözőknek. Az online csalók az érzékeny adataikra, például a számlajelszavakra és a bankkártyaadatokra vadásznak. A nyilvános Wi-Fi hálózatok, a repülőtereken található, nyilvánosan hozzáférhető, rosszul védett számítógépek vagy a rejtett kamerák csak néhány a turistákra leselkedő veszélyek közül. A Sophos szakértője tanácsokat ad, hogyan gondoskodjon online biztonságáról, akár többhetes, akár rövid kiruccanásról van szó.

1. Érdemes biztonsági másolatot készíteni indulás előtt?

Igen. Utazás közben nagyobb a valószínűsége annak, hogy az elektronikus eszközök elvesznek vagy megsérülnek (vagy akár ellopják őket), mintha otthonról vagy az irodából dolgozna. Az okostelefonon vagy laptopon tárolt adatokról biztonsági másolat készítése biztosítja, hogy szükség esetén visszakereshetőek legyenek. Ráadásul segíthet csökkenteni az utazás során magával vitt adatok mennyiségét is.

Az egyetlen biztonsági másolat, amit valaha is megbánhat, az az, amit nem készített el. Ez a legalapvetőbb, de sajnos gyakran figyelmen kívül hagyott tevékenység. Ha biztonsági mentést készít az adatairól, azzal idegességet és felesleges kiadásokat spórolhat meg.

2. Titkosítsam a laptopomat és a mobiltelefonomat?

Igen. Bár a legtöbb mobiltelefon már előre titkosítva van, egyszerű zárkódokat önmagában nem szabad használni. Ezek feltörésével egy kívülálló hozzáférhet érzékeny információkhoz. Jó ötlet egy legalább 10 számjegyű (a 00000 00000-től vagy az 12345 12345-től eltérő) zárkódot használni, és ennek használatát elutazás előtt gyakorolni. Ugyanez vonatkozik a laptopokra is, amelyeket erős, máshol nem használt jelszóval kell biztosítani.

3. Lehetséges utazás közben nyilvános Wi-Fi-t használni?

A nyilvános Wi-Fi veszélyei elkerülhetők. Azonban be kell tartania néhány vaskalapos szabályt: telepítsen VPN-t a készülékére, hogy titkosított hálózati kapcsolatokat használhasson, csak olyan biztonságos webhelyeket látogasson meg, amelyek címe https:// kezdetű, és lehetőleg ne jelentkezzen be e-mail vagy bankfiókokba.

Ha nem akar kockázatot vállalni, fontolja meg, hogy megbízható forrásból vásároljon helyi SIM-kártyát, amely a tartózkodás idejére előre fizetett adatátvitellel rendelkezik. Az Európai Unión belüli utazások során is élvezheti az olcsó barangolást.

4. Lehet használni a nyilvános számítógépeket a repülőtereken vagy a szállodákban?

Nem. Amikor csak lehetséges, ne használjon ilyen eszközöket. Ha nincs más választása, korlátozza az adatforgalmat. Például amikor a repülőtéren kinyomtatja a beszállókártyáját, ne ellenőrizze egyidejűleg a Facebook-fiókját. Csak olyan oldalakat használjon, ahol nem kell bejelentkeznie, és nem kell megosztania az adatait.

Az úgynevezett "kioszkokkal" az a probléma, hogy meg kell bíznia a cégben, amelyhez tartoznak, például egy szállodában, az őket üzemeltető bármely technikusban, de bárki másban is, aki Ön előtt használta az eszközt. Egy feltört kioszk korlátlan hozzáférést kaphat az összes küldött és fogadott adathoz. Ráadásul egy ilyen eszköz nyomon követheti minden billentyűleütését, képernyőfotókat készíthet mindenről, amit csinál, és még arról is pontos másolatot készíthet, amit kinyomtat - teszi hozzá Szappanos Gábor

5. Hogyan védekezhetek a hotelszobákban és Airbnb-kben elhelyezett rejtett kamerák ellen?

A szállodai szobákban vagy kiadó lakásokban elhelyezett rejtett kamerákkal kapcsolatos incidensek viszonylag ritkák, de ha először lép be egy szálláshelyre, érdemes óvatosnak lenni. Az ilyen berendezések egyre kisebbek, és nem mindig láthatóak a nyilvános Wi-Fi pontok listáján. Tehát figyelje a furcsán elhelyezett órákat, dupla füstérzékelőket vagy más elektronikus kütyüket a szállodai szobában, amelyeket oda szereltek be, ahol nincs rájuk szükség.

Biztonsági okokból mindig takarja le a telefon képernyőjét vagy a billentyűzetet a kezével, amikor bejelentkezéseket és jelszavakat ad meg. Ha véletlenül olyan eszközt talál, amely rögzíti a mozgását, készítsen róla fényképet, és értesítse a szálláshely tulajdonosát és a rendőrséget.

6. Mi a teendő akkor, ha magammal szeretném vinni a munkahelyi laptopomat?

Először is kérdezze meg a munkáltatóját erről a lehetőségről. Ha beleegyezik, útmutatást is kell adnia arról, hogyan használhatja biztonságosan a készüléket külföldön. Jobb azonban, ha korlátozza a lopás vagy adatvesztés kockázatát. A céges berendezéseket biztonságosabb az irodában hagyni.

7. Kell félnem, hogy egy másik ország határátlépésekor ellenőrzik az elektronikus eszközeimet?

Számos olyan országban, ahol határellenőrzést végeznek (pl. az USA-ban vagy Ausztráliában), a belépés feltétele, hogy az okostelefon vagy a laptop képernyőjét az illetékes hatóságok kérésére feloldják. Szélsőséges esetekben akár úgynevezett törvényszéki másolat is készülhet, azaz a behozott eszköz meghajtójának minden szektoráról (még a korábban törölt adatokról is) digitális másolat. Ez jelentős időt vehet igénybe, és akár több órás késedelmet is okozhat az utazás során.

Indulás előtt érdemes tájékozódni a meglátogatni kívánt ország határátlépési követelményeiről. Ha az utazónak nem tetszenek az előírt feltételek, akkor törölje az utazást, vagy ne vigye magával az összes elektronikus eszközt az összes adattal együtt.

Nyaralásra ne vigyen magával több eszközt és adatot, mint amennyire ténylegesen szüksége van.

Ha a külföldi internethasználat során nem biztos abban, hogy amit csinál, az teljesen biztonságos, hagyjon fel a további adatbevitellel. A kétely általában az első figyelmeztető jel, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni - zárja a Sophos szakértője.