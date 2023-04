Több tízezer magyar mobil vált használhatatlanná: nincs más út, csak a telefoncsere

Március 31-én véget ért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) mobilkészülék-csere támogatási programja, melynek keretében a hatóság összesen 4,2 milliárd forint értékben támogatta az elavult, 2G- és 3G-hálózaton működő telefonok cseréjét. A készülékcsere-programmal és a hozzá kapcsolódó edukációs kampánnyal a 3G-hálózatok zökkenőmentes kivezetését kívánta támogatni a hatóság.

Az NMHH NetreFel készülékcsere programja 2022 február és 2023 március között 20-40 ezer forintos támogatást biztosított, ha egy lakossági felhasználó 3G- vagy 2G-készülékét leadva új, legalább 4G-képes telefon vásárlása mellett döntött. Az intenzív kommunikációs erőfeszítések és a teljes országot lefedő csereponthálózat segítségével közel 120 ezer fő vehetett igénybe támogatást új készülék vásárlásához az elmúlt 12 hónapban.

A statisztikákból kiderül: négy készülékcseréből hármat elektronikai áruházakban, egyet mobilszolgáltatók fiókjaiban bonyolítottak. A cserék legnépszerűbb modellje a Samsung Galaxy A13-as volt, a telefonjukat lecserélők 35 százaléka ezt a típust választotta. Dobogós még a Xiaomi Redmi 9AT (15 százalék) és a Nokia 225 (10 százalék) is.

A NetreFel készülékcsere-program legfontosabb konkrét eredményének az tekinthető, hogy a Telekom és a Vodafone 3G hálózatának teljes, a Yettel 3G hálózatának pedig részleges lekapcsolására zökkenőmentesen, fogyasztói panaszok nélkül kerülhetett sor 2022-2023-ban.

A készülékcsere-program stratégiai célkitűzéseivel összhangban, a 3G-hálózatok kivezetése a hazai lakossági készülékállomány korszerűsödése a következő években érdemben járulhat hozzá a frekvenciakészlet hatékonyabb kihasználásához, az 5G terjedéséhez, a mobilinternet szolgáltatásválaszték és -minőség javulásához.

Mindezek mellett az NMHH a készülékcsere-program fontos hozadékának tarja azt is, hogy a támogatási konstrukció a mobilszolgáltatók, az elektronikai áruházak, és az államigazgatási szereplők példaértékű kommunikációs, stratégiai és informatikai együttműködése mellett valósult meg, amely a hazai digitalizációt támogató jövőbeli programok szempontjából is hasznos, ígéretes lehet és nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat azon EU tagállamokban, amelyek még a 3G-lekapcsolás előkészítési szakaszában tartanak.