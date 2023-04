Elképesztő tarifát vezet be a Vodafone: rengeteg ügyfelet érint, mutatjuk, mi változik

A nem korlátlan internettel rendelkező díjcsomagokat igénybe vevő ügyfelek nagyságrendileg kétharmada nem fogyasztja le teljes mértékben a mobilnet keretét – derül ki a Vodafone Magyarország adataiból. Erre kínálnak megoldást a Vodafone Magyarország megújuló Go díjcsomagjai, melyek a piacon egyedülálló módon lehetővé teszik, hogy az ügyfelek a fel nem használt adatmennyiséget tovább görgethessék a következő hónapra.

A cég közleményében azt is írja, hogy a korlátlan RED díjcsomagokat is megújítja: a RED ügyfelek tarifacsomagtól függően 5GB vagy 10GB adatot havi szinten díjmentesen megoszthatnak egy másik családtagjukkal, ezzel kiegészítve a párjuk vagy gyermekük adatkeretét.

A nemzetközi és hazai mobilpiaci riportok és jelentések alapján az egy főre jutó mobiladathasználat évente átlagosan harmadával növekszik. Az egyre nagyobb adatigényt támasztja alá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb mobilpiaci jelentése3 is, amely az elmúlt 4 évet figyelembe véve évente átlagosan 35 százalékos növekedésről számolt be.

A Vodafone Magyarország saját kimutatásai is hasonló tendenciákat mutatnak: nem korlátlan tarifacsomagos ügyfelek átlagos adathasználata 3-4 GB körül mozog, míg a korlátlanságot kínáló RED-es ügyfelek átlagos adatfogyasztása már több mint 25 GB/hó, és folyamatosan növekszik4. Ezen adathasználati trendeket, valamint az ügyfelek megnövekedett adatigényét alapul véve két új funkciót, a Go díjcsomagok esetében görgethető, a RED csomagok esetében megosztható adatkeretet vezet be mobilportfólióiba a Vodafone Magyarország.

A 4iG csoport vállalati stratégiájának középpontjában mindig az ügyfelek lesznek. Ezért olyan szolgáltatások és innovatív megoldások fejlesztésére és bevezetésére törekszünk a Vodafone-nál is, amelyekkel folyamatosan javíthatjuk az ügyfélélményt, illetve ügyfeleink elégedettségét. A Vodafone piacformáló vállalat, és ezt a szerepet a jövőben is meg kívánjuk őrizni. A Go és RED díjcsomagok újításai, a görgethető és megosztható adatszolgáltatás bevezetése ezen törekvésünk részét képezi

– hangsúlyozta Blénessy László, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

Görgethető adatkeret

A Vodafone Magyarország nem korlátlan adatkerettel rendelkező ügyfeleinek kétharmada nem fogyasztja le a díjcsomagjában foglalt adatot. Erre a jelenségre nyújtanak megoldást a szolgáltató görgethető adatkeretet magában foglaló Go díjcsomagjai. A Go Light+, Go Easy+, Go Midi+ és Go Super+ díjcsomagok esetében a hónap végéig fel nem használt adatkeretet átgörgethetik a következő hónapra a díjcsomagokat igénybe vevő ügyfelek. A piacon egyedülálló újítással az ügyfelek által megvásárolt, azonban fel nem használt adatmennyiség nem veszik el, hanem a következő hónapban is felhasználható.

A görgetés automatikusan elindul, amennyiben legalább 1 MB adathasználat történt a tarifában foglalt adatból. Tehát a megmaradt adatmennyiség automatikusan átkerül a következő számlázási időszakra, anélkül, hogy az előfizetőknek ezzel bármi teendőjük lenne. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy csak az aktívan használt kártyák esetén működik a görgetés. A Vodafone ONE ügyfelek esetén minden Go tarifához 3 GB nem görgethető extra adat, valamint tarifától függően 21 000 forint vagy 31 000 forint készülékkedvezmény is jár. A megújult Go Light+ havidíja 3 990 forint, a Go Midi+ havidíja 6 590 forint, a Go Super+ havidíja 9 990 forint, a Go Easy+ havidíja 4 990 forint.

A korlátlan belföldi adattal rendelkező RED díjcsomagok is megújulnak, melyek legnagyobb előnyeként családon belül osztható adatkeretet vezet be a Vodafone. A RED csomagok továbbra is tartalmazzák a korlátlan hívást, SMS-t és adatot belföldön, valamint csomagtól függően 26 GB, 32 GB vagy 34 GB EU Roamingot. A RED Free 5G havidíja 11 990 forint, a RED Max 5G havidíja 14 990 forint, a RED Infinity 5G havidíja pedig 17 990 forint. A RED Free 5G nem tartalmazza az EU nemzetközi hívást és SMS-t, a RED Max 5G és RED Infinity 5G azonban igen.

A piacon egyedülálló görgethető adat bevezetését a Vodafone Magyarország egy világrekord-kísérlettel ünnepli: az április 5-én, 13 órára meghirdetett Vodafone Görgető Napon a szolgáltató munkatársai a vállalat székhelyét adó Budapest ONE irodaház belső udvarán görkorcsolyás világrekordot kísérelnek meg felállítani Till Attila és Szujó Zoltán vezetésével. A cél, hogy április 5-én 400 ember gördüljön egyszerre, és megdöntsék a jelenleg 371 fővel rekordot tartó együtt, egy sorban görkorcsolyázás világrekordját.