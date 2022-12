Aljas csalók vadásznak a pénzedre az interneten: így kerülheted el a lehúzást

Az adathalász csalók egyre változatosabb módszerei miatt manapság már bárki lehet visszaélés áldozata. Ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen, érdemes tájékozódni a lehetséges óvintézkedésekről. Az OTP Bank a 18-69 éves magyar lakosság körében kutatást készített az adathalászat témakörében, hogy megismerje a magyarok bankbiztonsággal kapcsolatos tudás és tudatosságszintjét. A kutatásból kiderült, még mindig sokan vannak, akik alábecsülik a veszély mértékét és az egyéni óvintézkedések fontosságát.

Bárki lehet adathalász csalás áldozata, ugyanakkor az emberek többsége szerint egy viszonylagos biztonság már néhány alapszabály betartásával megteremthető. A válaszadók 84 százaléka bízik a saját ítélőképességében, illetve a bankok által nyújtott védelemben, de az emberek több mint fele jelezte emellett azt is, hogy nincs eléggé tisztában a megfelelő védekezési módszerekkel, további edukációra szorulnak. A kutatás eredményeiből az is látszik, hogy pénzügyeik védelme érdekében azonban hiába informálódnak az emberek, a szabályokat csak akkor akarják betartani, ha azt kényelmük feladása nélkül megtehetik.

Nagyon figyelmetlenek vagyunk

A digitális korra jellemző, hogy az interneten mindent azonnal el lehet érni, gyorsan és kényelmesen lehet megnyitni bármilyen oldalt akár anélkül, hogy be kellene ehhez írni egy jelszót, vagy jóvá kellene hagyni valamilyen módon a bejelentkezést. Ez a viselkedés kialakított egyfajta kényelmet, amikor már erőfeszítésnek tűnhet a jelszavak változtatása, vásárlási limit beállítása, több körös azonosítások, hiszen ezek mind plusz energiával járnak. Azonban ez nyitja meg a kaput az adathalászok előtt, hogy könnyebben jussanak hozzá az érzékeny adatokhoz.

A kutatásban résztvevők harmadának fontosabb a kényelem, mint az alapvető biztonsági óvintézkedések betartása. Ez a 30 éves kor alattiak körében még sokkal jellemzőbb magatartás, 44 százalék jelezte, hogy a kényelemből nem engednének a biztonságért. Így azonban épp olyan veszélynek teszi ki magát valaki, mintha az autóban nem kötné be a biztonsági övet, mert kényelmetlen. Pedig ahogy a testi épségünk, úgy számlánk biztonsága érdekében is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket és meg kell tanulni az alapvető biztonsági szabályokat

– mondta Sonjic László, az OTP Bank Informatikai és Bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Így védekehetsz az aljas bűnözők ellen

Az adathalász bűnözők elleni védekezés leghatékonyabb módja, ha a lehető legtöbb óvintézkedést megismerik és alkalmazzák is az ügyfelek: