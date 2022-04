Mutatjuk a legsugárzóbb mobilok listáját: tényleg károsítják az egészséget, vagy mítosz az egész?

Még a szakemberek között sincsen egyetértés abban, hogy egészen pontosan mennyire is káros az egészségünkre a mobilok által kibocsátott egészség. Az viszont sajnos biztos, hogy extrém értékek esetén akár még a DNS-molekuláinkat is képes roncsolni. De vajon tényleg veszélyben vagyunk, vagy ez csak egy legenda?

A mobiltelefonok az elmúlt körülbelül két évtized leforgása alatt – főleg mióta megjelentek az okostelefonok – az életünk szerves részévé vált. Egész nap magunk mellett tartjuk: a telefonunkkal fekszünk és kelünk, ha úton vagyunk a zsebünkben van, otthon pedig mellettünk az asztalon, már ha éppen nem a kezünkben van. Olyannyira az életünk meghatározó részévé vált, hogy a KSH adatai szerint 2021 végén Magyarországon 134,2 előfizetés jutott 100 lakosra.

A legtöbb ember pedig nem is tudja, vagy nem gondol bele, hogy ezek a készülékek különböző mértékű elektromos sugárzást bocsátanak ki. Ami, ha extrém mértékben meghaladja az egészséges értéket, akár a DNS-molekulát is képes roncsolni. De ez vajon csak mítosz, vagy konkrét tényeken alapszik ez a legenda?

Miért beszédtéma, hogy a telefonok rákot okoznak?

A cancer.gov-on megjelen tanulmány szerint két fő oka van annak, hogy az embereket aggasztja, hogy a mobilok elősegítik bizonyos típusú rák kialakulását, illetve más egészségügyi problémákat okozhatnak. Az első az, hogy – ahogyan már fent írtuk – a mobiltelefonok rádióhullámok formájában sugárzást bocsátanak ki, amik hosszú távon növelik a rák kialakulásának a kockázatát. Ez pedig, elterjedtségük miatt aggodalomra ad okot, annak ellenére is, hogy csak kismértékben növelik a rákos megbetegedés esélyét. Másodsorban pedig az is sokaknak aggodalomra ad okot, tekintve, hogy a telefonunkat a legtöbbet logikus módon a fejünk mellett használjuk, így a sugárzás jobban ér minket.

Ezzel kapcsolatban kutatók számos tanulmányt végeztek el, amikből kiderült, hogy az agyi vagy más központi idegrendszert érintő rákos megbetegedések előfordulása, azaz az évente diagnosztizált új daganatos megbetegedések száma nem nőtt jelentősen.

A mobiltelefonok káros sugárzása

A készülékeink az elektromágneses spektrumon belül a rádiófrekvenciás tartományban bocsátanak ki sugárzást. Ez azt jelenti, hogy a második, harmadik és negyedik generációs készülékek (tehát a 2G, 2G és 4G) 0,7-2,7 GHz között bocsátanak ki rádiófrekvenciát, míg az 5G képes telefonok várhatóan 80 GHz-es frekvenciaspektrumot fognak használni.

Ezek a frekvenciák mind a spektrum nem káros, nemionizáló tartományába esnek, mivel az energia túl alacsony ahhoz, hogy károsítsa a DNS-ünket. Ezzel szemben az ionizáló sugárzás magában foglalja a röntgensugárzást is többek között, ami ezáltal nagy energiájú és frekvenciájú. Ez pedig már képes károsítani a DNS-ünket, ami pedig növeli a rák kockázatát.

Mégse kell rettegni az 5G-től, hiszen bár az emberi szervezet elnyeri ezeket a sugarakat, de az egyetlen ismert biológiai hatásuk az embereken, amikkel a hétköznapokban is találkozhatunk az az, hogy az a testrészünk, ahol a telefonunkat tartjuk (legyen szó a fülünkről, kezünkről vagy a zsebünkről) felmelegszik. Ez azonban nem elegendő ahhoz, hogy a test hője mérhetően megnövekedjen. Összegezve ezek a sugárzásoknak nincsen veszélyes egészségügyi hatása a szervezetünkre.

Ezeknek a telefonoknak az esetében izgulhatunk

A német sugárvédelmi hivatal már jó ideje rendszeresen adatokat tesz közzé arról, hogy melyek a legsugárzóbb telefonok a piacon. Az adatbázisukban jelenleg is több, mint 3500 készülék szerepel, aminek az élén az év eleji adatok alapján a Motorola készülékei végeztek, amiket szorosan követ a Google és a Sony.

A német szakértők az értékeket watt per kilogrammban adták meg, és a fülünkhöz tartott készülékre vonatkoztatva határozták meg. Bár az összes készülék bőven eleget tett a 2 W/kg-ban maximalizált határértéknek, viszont látszik, hogy a Motorola vészes mértékben megközelítette azt.

A kutatásokból az is kiderül, hogy a hazánkban legnépszerűbb telefonok meg se közelítik a veszélyesnek minősített értékhatárt, ugyanis az iPhone 13 Pro esetében a sugárzás mértéke 0,99 W/kg, míg a magyarok legkedveltebb telefonja, a Samsung Galaxy A52s 5G esetében 0,88 W/kg-ot mértek.