Vége a Facebook egyeduralmának? Óriási pofont kapott Zuckerberg, innen nehéz lesz felállni

Pár nappal ezelőtt eddig soha nem látott mértékben esetek le a Meta, azaz a Facebook részvényei, olyannyira, hogy Mark Zuckerberg a vállalat vezetője hat helyet zuhant a világ leggazdagabb embereinek a listáján. Utoljára tíz évvel ezelőtt láthattunk a cégnél hasonlót, de onnan sikeresen fel tudtak állni, sőt megerősödtek a visszaesések ellenére is. Mostanra viszont átalakult a világunk, és nehezebb lesz ebből a gödörből kilábalnia Zuckerbergnek.

A Facebook 2012-ben komoly bajba került: bevételei növekedése erőteljesen lelassult, miközben a kiadásai az egekbe ugrottak, írta meg összefoglalójában a CNN. Ekkoriban folyt ugyanis a verseny az okostelefonok és más mobileszközökre való átállásban a cégek között, amiben pedig Mark Zuckerberg vállalata komoly hátránnyal indult. Mégis, két év leforgása alatt sikerült teljesen megfordítania ezt a tendenciát és 2014 első három hónapjában 72 százalékos növekedést produkált.

Ezzel pedig dominanciát szerzett a szektorban a Facebook, amit éveken keresztül tudott fenntartani. Most viszont a jelek szerint az uralmának lassan vége szakad, ugyanis a hazánkban is megvásárolható részvények hatalmasat zuhantak pár nappal ezelőtt.

Pont mint tíz éve

A cég, amit tavaly október óta átkereszteltek Metává, hasonló helyzetben találta magát most, mint 10 évvel ezelőtt. Sokkolta múlthéten a Wall Streetet és a világot egyaránt, amikor a részvénytársaság bejelentette, hogy igen borúsak számára az előrejelzések 2022 első negyedévére, ugyanis a Facebook felhasználóinak száma immáron hosszú ideje stagnál, ráadásul a profilja is folyamatosan csökken.

A helyzet nagyban hasonlít a korábbira, hiszen Zukerberg most is egy újdonsággal, nevezetesen a metaverzummal kísérletezik. Viszont ezen a ponton van egy hatalmas eltérés a két eset között.

Ugyanis míg 2012-ben világszerte több száz millió okostelefon talált gazdára, addig a metaverzumhoz szükséges VR szemüvegért közel sem tolonganak annyian az üzletekben. Ráadásul az ehhez szükséges technológia is még gyerekcipőben jár. A CNN cikke szerint ez pedig több milliárd dollárnyi kiesést jelentett az előző évben.

A Meta feláldozza az eddigi, bevált üzleti modelljét a metaverzumért való rajongás oltárán

– idézte a lap Rachel Jonest, a GlobalDate vezető elemzőjét. Bár a Facebook már évek óta nagy figyelmet (és összegeket) fordít a technológia népszerűsítésére.

A probléma viszont az, hogy más cégek, akik fiatalabb felhasználói bázisokkal rendelkeznek, mint a TikTok, valószínűleg hamarabb magukévá fogják tudni tenni a metaverzumot,

mutatott rá Angelo Zino, a CFRA Research elemzője többek között. Ez azért lehet, mert a Facebook szerepe az elmúlt években átalakult, a fiatalok elkezdtek kiszorulni a platformról és szépen lassan az idősebb generáció kezdte el használni az oldalt kapcsolattartásra. Az pedig kevésbé valószínű, hogy ők már a kezdetek kezdetén is szeretnék alkalmazni ezt az új technológiát.

Még csak a felszínt kapargatjuk

De nem ez az egyetlen front, ahol a céget támadások érik, ugyanis két nappal ezelőtt indult útjának a hír, miszerint a Facebook és az Instagram teljesen kiszorulhat Európából, az itteni GDPR szabályozások okán, írta meg a The Guardian. Ez pedig a múltheti több száz milliárd dolláros értékesés után, ami azért következett be, mert az Apple megakadályozta a Facebookot és az Instagrammot, hogy korlátlanul gyűjtse a felhasználók adatait, nem engedheti meg magának a cég. Főleg úgy nem, hogy az adatkezelési és tartalomelőállítási problémák miatt már Ausztráliában is komoly vitákba keveredett a Meta. Ebben az esetben végül sikerült megállapodniuk az ausztrál kormánnyal.