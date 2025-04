Egyre több magyar menekül ide május 1-én: meglepő áron is kijöhet a luxus hosszú hétvége

A klímaváltozás és a túlzsúfolt turizmus elől egyre többen keresnek csendes, természetközeli pihenést. A tiny house-ok, azaz apró házikók népszerűsége egyre nő, hiszen nemcsak a nyugodt környezet, hanem az egyedi élmény is vonzza a pihenni vágyókat. De vajon megfizethetők-e ezek a szállások a május 1-jei hosszú hétvégére, és mit kínálnak azoknak, akik a hagyományos hotelek helyett inkább a természetet választják?

A klímaváltozás már nemcsak a mindennapjainkra, hanem a nyaralási szokásainkra is egyre nagyobb hatással van. A forró, aszályos nyarak, a mediterrán térségekben tapasztalt extrém hőség miatt sokan ma már nem délre utaznak, hanem északibb, hűvösebb, erdőközeli helyeket keresnek pihenés céljából. Magyarországon is jól megfigyelhető ez a tendencia: a városi luxusszállodák helyett egyre többen választják a természetközeli, eldugott kabinházakat, tiny house-okat.

Ezek a szálláshelyek ugyan nem olcsóbbak egy 4-5 csillagos szállodai szobánál, de egészen más élményt nyújtanak: nincs tömeg, nincsenek folyosón zsibongó vendégek, helyette nyugalom, természet, dizájn és letisztultság fogadja a pihenni vágyókat.

A 2025. május 1-i hosszú hétvégére számos ilyen hely már most teltházas, a maradék néhány szabad szállás pedig jellemzően 100 ezer forint felett kezdődik két éjszakára, két fő részére. Például a Nagymaroson található Tiny Heart kabinházban két fő számára egy kétéjszakás tartózkodás ára 150 ezer forint körül alakul. Ezért cserébe a vendégek kültéri öntöttvas káddal, panorámás finn szaunával, privát kerttel és teljesen felszerelt konyhával is számolhatnak.

A modern dizájnt képviselő Feketefenyő Tiny House 158 ezer forintos áron foglalható, ahol kérhető reggeli is (napi 9 ezer forintért), és az egyéjszakás foglalás is megengedett. A noszvaji Mini Noszvaj 160 ezer forintos árában egy teraszra helyezett akácdézsa, reggelibekészítés, valamint nagy kert és grillező is benne van. Az állatbarát szálláshely különösen népszerű a kutyával utazók körében.

Kedvezőbb árfekvésű, de szolgáltatásaiban így is kiemelkedő a nagylóci Feelmore Tiny House, amely 99 900 forintért kínál két éjszakát privát jacuzzival, örökpanorámás finn szaunával és családbarát megoldásokkal. A balatoni panorámát keresők körében kedvelt Liliput Houses Balatonakarattyán található, ahol a csendes, tűzrakóhelyes, modern házikóért két főnek 140 ezer forintot kell fizetni a hosszú hétvégére.

Összességében tehát elmondható, hogy egy ilyen „tiny” ház ára egyáltalán nem apró: a 2 éjszakás tartózkodás jellemzően 100–160 ezer forint között mozog. Az árak ugyanakkor magukban foglalják a különleges atmoszférát, a természet közelségét és gyakran olyan szolgáltatásokat is, mint a szauna, jakuzzi vagy reggelibekészítés – ami egy szállodában sokszor csak felár ellenében érhető el.

Mire érdemes figyelni foglaláskor?

A hosszú hétvégék közeledtével ezek a szálláshelyek gyorsan betelnek, így érdemes jó előre tervezni. Emellett nem árt részletesen áttanulmányozni a szolgáltatásokat is: a takarítás, a reggeli vagy a wellness lehetőségek nem mindig vannak benne az alapárban. A Balaton környéki és hegyvidéki szállások gyakran drágábbak, viszont a kilátás és a nyugalom bőven kárpótolhat.

A tiny house-élmény tehát nem feltétlenül olcsóbb alternatíva, de sokak számára értékesebb: egyfajta modern luxus a természetben, ahol újra lehet hangolódni – és tényleg el lehet engedni a hétköznapokat.