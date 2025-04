Nemzetközi sztárok és új programok várják a látogatókat a 13. Paloznaki Jazzpikniken

A balatoni nyár egyik legrégebbi zenés programja, a Paloznaki Jazzpiknik július 31. és augusztus 2. között immár 13. alkalommal várja a látogatókat. A Balaton-felvidéki falu három napra ismét a jazz fővárosává alakul, ahol a nemzetközi és hazai előadók mellett kulináris élvezetek és több generációnak szóló programok várják a közönséget - tájékoztatták a szervezők a Pénzcentrumot.

Az idei headlinerek között szerepel a Grammy-díjas Judith Hill, a francia szupersztár Zaz, valamint a szintén francia Lehmanns Brothers. A világhírű Lukas Graham supergroup is Paloznakon lép fel, és egyenesen Brooklynból érkezik a hip-hop, pop és soul virtuóz Kennedy Administration. Visszatér a legendás Earth, Wind & Fire Experience és az electro-swing nagyágyú osztrák Deladap.

A világ egyik leghíresebb soul- és R&B énekese, az olasz Mario Biondi is újra koncertet ad a butikfesztiválon. A nemzetközi előadók mellett a magyar jazzélet legizgalmasabb formációi is képviseltetik magukat, hiszen a tehetséggondozás mindig is kiemelt szerepet játszott a fesztivál életében.

"A Piknik közönsége nagyon jól fogadja az új fellépőket, mindig nyitottak a mi előválogatásunkra, partnerek az edukációban" – idézi a közlemény Sánta Dánielt, a Paloznaki Jazzpiknik ügyvezetőjét.



Bordivat Udvar néven egy új gasztroudvar nyitja meg kapuit, ahol fesztiválkörnyezetben rendeznek divatbemutatókat hazai és külföldi brandekkel. A fesztivál új helyszíne rendhagyó borkóstolóknak is otthont ad, ahol a Balatoni Körrel közös rendezésben ismertetik meg a közönséggel a balatoni borokat.

A rendezvényre a 3 napos bérletek 59900 forinttól, a napijgeyek 24490 forinttól kaphatók.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)