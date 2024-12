Tényleg elvehetik a magyar idősek jogsiját 2025-től? Nagy változás jöhet, erre kevesen készültek

2024-ben sem szűkölködött érdekes témákban a CashTag, a Pénzcentrum videoblogja. Az egyik adagnyi adást itt már bővebben megmutattuk, most pedig jöhet a "mindenmás"-kategória. Jó szórakozást a 2024-es év gazdasági felidézéséhez!

A gasztronómia legfurcsább vadhajtásaitól az egészségünkre ártalmas termékeken át gyakorlatilag mindenről szó esett idén a Pénzcentrum CashTag című vlogjában. Most az idei adások összegyűjtésének harmadik része következik, ahol gyakorlatilag a "minden más" kategória legjobb és legnézettebb adásait tekinthetetik meg újra - kezdésként egy igazi csemegével.

Videoblogunk, a CashTag adásaira minden héten számtalan komment, levél és visszajelzés érkezik, tehát nem túlzás azt kijelenteni, hogy lapunk egyik leginkább ismert, legnépszerűbb brandjéről van szó. Azonban idén már nem csak ti, a kedves nézők ismerték el a videók megnézésével és az interakciókkal vlogunkat, hanem maga a szakma is: a 99 éves, könyvelő Sári nénivel készült beszélgetésünk (lásd lentebb, ennek a gyűjtésnek a nyitányaként) novemberben a Kreatív reklám- és médiapiaci szaklap videós, audiós központú versenyének, az Online Video Audio Awards (OVA) egyik elismerését kapta. Lássuk tehát a legjobb és legnézettebb idei adásokat - immár harmadszor.

"A lusta, a trehány ember az, aki nem oldja meg a dolgait" - mondta a CashTag díjnyertes adásában Sári néni, aki idén márciusban lett 99 éves, és aki a mai napig könyvelőként dolgozik egy épületgépészeti cégnél. De ne gondoljuk, hogy csak valamiféle beugrós munkáról van szó: Sári néni hétfőtől péntekig bejár a cég irodájába, ahol a főnökség legnagyobb megelégedésére végzi a munkáját, olyan precizitással és szorgalommal, amit fiatalabb kollégái is megirigyelhetnek tőle. A 99 éves asszony számítógépen könyvel, kézben tartja a számlázási feladatokat, aktívan részt vesz a cég pénzügyeinek rendben tartásában. De vajon honnan meríti Sári néni ezt az energiát és elszántságot, közel száz évesen? Erre is választ kapunk az adásból, de az életéről, a mindennapjairól, a könyvelői szakma szépségeiről, és a mostani fiatalokról is kérdeztük őt.

Félszáz szakmai, érdekképviseleti, tudományos, közigazgatási és civil szervezet bevonásával folytatódott év elejétől a KRESZ megújításának előkészítése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a szakfeladatokat ellátó KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.-vel kétnapos szakmai fórumon, széles körű együttműködés keretében gyűjtötte össze a közúti közlekedésben részt vevők elvárásait, és tárta fel a főbb problémaköröket, amelyek a felülvizsgálat szempontrendszerének kiemelten fontos részét adják. A CashTag vonatkozó részében a KTI ügyvezetőjét, Mayer Andrást, és a Kreszprofesszort kérdeztük arról, milyen változások várhatóak a szabályozásokban, az autóvezetőket pedig arról, hogy szerintük miben kellene változnia a KRESZ-nek.

Válságok idején több önvédelmi fegyvert adnak el a kereskedők, még akkor is, ha például a koronavírus járványról van szó, ahol a fegyveres önvédelem nem éppen lehetséges megoldás. A CashTag egyik idei részében arról kérdezünk szakértőket, mi lehet az oka ennek a jelenségnek, és ellátogatunk egy önvédelmi boltba is, ahol szemügyre vesszük a gáz-riasztó pisztolyokat, a gumilövedékes és légfegyvereket egyaránt. De beszélgettünk egy ügyvéddel is, aki elmondta nekünk, kik és milyen esetekben használhatják az ilyen eszközöket, és egyáltalán mi minősül jogos önvédelemnek a jog szerint.

FONTOS: Ez a videó az önvédelmi fegyverek népszerűségének okait vizsgálja, és a fegyvertartással kapcsolatos szabályozást járja körbe, nem célja a fegyvertartás népszerűsítése. A jogos védelemről, és a fegyvertartás szabályairól a Büntető Törvénykönyv rendelkezik, csak a Btk.-ban foglaltak jelentenek teljes körű tájékoztatást a témában.

A nemzetközi divatmárkák bevett módszere, hogy időről-időre hírességekkel közösen állítanak össze kollekciókat. Most Magyarországon lehettünk tanúi nagy érdeklődést kiváltó kollaborációnak, ugyanis a legendás magyar márka, a Tisza cipő és a Puskás Arénát háromszor megtöltő énekes-előadó Azahriah közös tervezésű cipőket, pólókat, melegítőket és zoknikat dobtak a piacra. Ott voltunk a drop napján az Astorián található Tisza üzletben, ahol limitált darabokért több százan álltak sorba a nyitás előtt, sőt, voltak akik már előző este érkeztek, és az egész éjszakát a bolt előtt töltötték. Az eseményen megjelent maga Azahriah is, és az első vásárlóknak dedikálta a termékeket. Ebben a részben azt jártuk körbe, milyen üzleti háttere van egy ilyen kollabnak, és hogy vajon a limitált darabok mennyiért cserélnek majd gazdát a másodpiacon. Ezekről kérdeztük Trunk Dablty Tomit és a Tisza cipő kereskedelmi vezetőjét, Minik Gézát, de a sorban álló vásárlókkal is beszélgettünk.

2024-ben sem csökkent a Balaton népszerűsége, az viszont továbbra is megoldatlan, hogy kikerülhető legyen az a brutális tömeg, ami már akár kora tavasszal elindul a magyar tenger felé akár egy napra is kikapcsolódni. Tömegközlekedéssel még egész jól lejuthatunk, de aki autóval vág neki, az sokszor tapasztalhatta, hogy nem tud elég korán elindulni, ha nem akar állni az M7-es autópályán az irtózatos dugóban. A CashTag stábja kocsiba vágta magát, hogy kipróbálja a Pénzcentrum szerzőinek kedvenc M7-kerülő útvonalait, ahol ugyan a lejutás lassabb lehet, de a dugót talán el tudjuk vele kerülni.

A Sztárbox ebben az évben is az egyik csúcsprodukciója volt a kereskedelmi tévézésnek, milliókat ületetett a képernyők elé minden vasárnap este. Sokan azt is eldöntötték, hogy ha az a rakás híresség meg tudja csinálni a több hónapos felkészülést, akkor ők se tudhatnak kevesebbet, és sokan el is kezdtek boxolni járni. A CashTagnek a műsor kapcsán interjút adott az egykor egy ország által ünnepelt Kovács "Kokó" István, aki a szakmai felkészülést felügyelte. Mi ma a celeb-boksz lényege, és járnak-e még az emberek a szupersztárok meccseire? Mennyi jegyet lehet erre eladni, és miért nincs már Magyarországnak bokszoló szupersztárja? Ezeket is megkérdeztük az egykori világbajnoktól.

Szeptember elején a rövid távú szálláskiadás tiltása mellett voksolt a terézvárosi szavazók többsége. Az Airbnb-típusú szálláshelyek betiltásáról szóló ügydöntő szavazáson két hét alatt 6083 terézvárosi voksolt, közülük 3265-en, azaz 54% szavazott igennel, 2818-an pedig nemmel. Ez azt jelenti, hogy 2026. január elsejétől nulla napban határozza meg a terézvárosi önkormányzat azoknak a napoknak a számát, melyeket rövid távú lakáskiadásra lehet használni a kerületi ingatlanpiacon. A CashTag stábja ellátogatott Terézvárosba, hogy helyi lakosokat kérdezzen meg az ügyről, de részt vettünk a REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum eseményen is, ahol pedig az ingatlanszakma szakértőit kérdeztük arról, milyen hatással lesz a döntés az ingatlan-és lakásbérleti árakra.

2024 nem úgy fog bevonulni a magyar gazdaság történetébe, mint mikor a forintnak olyan nagyon erős éve lett volna. A magyar fizetőeszköz teljesen elveszítette a harcot az euróval szemben, közel jár a 420-as árfolyamhoz, és az elemzők sem kecsegtetnek ezen a téren sok jóval. Miért nincs még euró, ha a forint ilyen gyenge? Mit jelent az, hogy egy pénznem magát vezeti be? És miért fontos egyáltalán, mennyibe kerül egy euró, amikor nem is azzal fizetünk? A CashTag elemzőket kérdezett minderről.

A fentebb már említett KRESZ-változásoknak az eddig ismert részletek szerint az is fontos sarokköve lehet majd, hogy nehezebb legyen az időseknek megújítani a jogosítványukat. Tennék mindezt azért, hogy csökkenjen az idős, a reflex lassulásával már szembesülő sofőrök okozta balesetek száma. De vajon hogyan lehet megoldani mindezt, és egyáltalán szükség van-e rá? A CashTag erről is szakértőket kérdezett.