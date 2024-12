Kiderült a hazai “albán” cukrászdák legsötétebb titka: tényleg ezt etetik meg a vásárlókkal?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2024-ben még mindig nem lehet elengedni sem az élelmiszerdrágulást, sem pedig azt, hogy tulajdonképpen miket eszünk meg, mi az, amivel etetnek minket? A Pénzcentrum videoblogja ebben az évben is bőségesen foglalkozott mind a felsorolt két témával, mind pedig azzal, hogy máshol vajon miért olcsóbb az élelmiszer? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kimentünk Ausztriába és Szlovákiába is, jártunk konferencián szakértőket kérdezni a drágulásról, és a legmegdöbbentőbb élelmiszeripari termékeket is bemutattuk - sőt, meg is kóstoltuk, hogy neked már ne kelljen. Itt a CashTag 2024-es összefoglalójának első része! Rögtön az év elején kinéztünk két szomszédos ország áruházaiba, miután a TikTokon egyre-másra jöttek a videók vagy kint élőktől, vagy életvitelszerűen vásárolni kijáróktól arrl, hogy több élelmiszer is sokkal olcsóbb, mint a hazai boltokban. Utánajártunk, hogy ez valóban így van-e, és őszintén meglepődtünk az eredményen. Sok hazai településen undorító színű, szagú víz folyik a csapból, és ez nem a víz, sokkal inkább a vízhálózat hibája. Az azonban csak félmegoldás, hogy ásványvízre váltunk, hiszen egyre több tanulmány hívja fel a figyelmet az egészségre veszélyes mikroműanyagokra. Megnéztük, mi okozhatja, hogy számos helyen egészségkárosító a csapvíz. Az albán pékségek mellett már több éve találhatunk sok helyen albán cukrászdákat is, azonban mint a péksütemények vagy kenyérfélék esetében, itt is elég alaposan eltér a recept a szokásostól. A CashTag adásában annak jártunk utána, hogyan készül, és miből ismerhető fel a minőségi fagylalt. A hazai cukrász szakma neves képviselőivel, Mihályi László mestercukrásszal, és Erdélyi Balázzsal, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökével beszélgettünk a magyarok fagyizási szokásairól, az "albán" fagyi jelenségről. 2024 januárjában hazánkban is megalakult az evőversenyzők szövetsége, és rögtön egy versenyt is megrendeztek Magyarországon. Természetesen elmentünk a helyszínre, hogy megtudjuk: hogyan zajlik egy ilyen, mit és mennyit kell bezabálni a győzelemhez, valamint mennyi az a túl sok a kajából? Chipset a legtöbb magyar szokott enni, és mondhatni a választék is rendkívül bőséges ebből a fajta rágcsálnivalóból. Az egyik legnépszerűbb chipsmárka már évek óta kapható itthon, de a keménypapír-hengerben árultat már sokan és sokszor próbálták leutánozni saját márkás termékekkel. Ezért annak jártunk utána az egyik idei adásban, hogy az olcsóságuk mellett mi a jó ezekben a termékekben, tejtől ásványvízig? LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A Pénzcentrum 2024 nyarán hatalmas botrányt csinált azzal, hogy megírta: a Fanta narancs ízű üdítőjében itthon jóval kevesebb a tényleges gyümölcs, mint más országokban - és ezt a gyártó ráadásul egy pillanatig sem tagadta. De mi az egésznek az oka, miért kapjuk mi a másmilyet, a silányabbat? Hogy működik más országokban? És miért nem jogsértő mindez? A régi kelta ünnep, a Halloween hazánkban is minden évvel egyre népszerűbb lesz, szabályos iparágat figyelhetünk meg az október legvégén tartott nap körül. Erre pedig természetesen az élelmiszeripar is reagált, karöltve az édességiparral. De miért veszünk meg valamit, ami rikítóbb színű, vagy szokatlan textúrájú? Nem ártanak-e a színezékek a szervezetünknek? A kérdések megválaszolása mellett pedig meg is kóstoltunk pár halloweeni terméket - többüket azért, hogy neked már ne kelljen. A 2024-es Agrárszektor Konferencián is forgattunk az év végén: a szakértőket arról kérdeztük, hogy miért nőttek ekkorát az élelmiszerárak? Mi okozza azt, hogy régiós szinten több országban is jobban jövünk ki a fizetésből? És kell-e még durvább drágulásra számítanunk a következő esztendőben?

