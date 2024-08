Titkos út a Balatonra, Velencei-tóra: erre úszd meg a hosszú hétvégi gigadugót

A hosszú hétvége legelső óráiban máris elesett az M7-es autópálya, ahogy több tízezren indultak el víkendezni. Most újra mutatunk egy jó útvonalat, amellyel nagy esélyed van rá, hogy kikerüld a dugót.

Nem okozhat túl nagy meglepetést, hogy a hosszú hétvége első napján tömegek indultak meg a népszerű belölföldi nyaralóhelyek felé. Mint az Útinform ma jelentette, meglehetősen erős a forgalom a magyar autópályákon, kiváltképp az M7-es, az M5-ös és az M3-as dugult be alaposan, ahogy tízezrek indultak el egy négy napos (vagy akár annál is több) kiruccanásra.

Ebben a helyzetben érdemes lehet átgondolni, hogy ha az utat hosszabbá is teszi, valamilyen kerülőúton menjünk le mondjuk a Balatonra vagy a Velencei-tóhoz. Most ismét megmutatjuk a Pénzcentrum kedvenc útvonalait, ahol jó eséllyel elkerülheted, hogy úrákig a kocsiba legyél szorítva.

Ez az útvonal nem csak a hosszú hétvégére, hanem akár a nyár további részében is hasznos lehet, ha valaki tud erről az útvonalról, ugyanis torlódásra itt nemigen kell számítani és nagyjából 2,5 óra alatt meg lehet tenni a Budapest-Balaton távot. Cikkünk írásakor a lenti útvonalon még nem írt torlódást a Google Maps, tehát akár még most lehet érdemes elindulni.

Az útvonal tehát a következő:

Budapest > Budaörs > Etyek > Alcsútdoboz > Vértesacsa > Lovasberény > 811-es út > Székesfehérvár > Sárszentmihály > Sárkeszi > Nádasdladány > Jenő > Füle > Balatonfőkajár.

Ezen az útvonalon akár a magyar tenger, akár a főváros felé igyekszünk 2-2,5 óra alatt a nap bármelyik szakában meg lehet járni a távot, ráadásul a tájban is lehet gyönyörködni. A Velencei-tóhoz a fenti útvonalat követve Alcsútdoboznál kell Vértestarcsa felé venni az irányt, majd pedig a Lovasberény > Nadap útvonalon juthatunk el a tóhoz.

Egy bó hónappal ezelőtt a Pénzcentrum videoblogja, a CashTag is az alternatív útvonalakat kereste. Akkor szakértőket is megkérdeztünk arról, hogy vajon egyrészt mi okozza az állandó nyári dugókat, másrészt kikértük a véleményüket, hogy valóban jó útvonalat lőttünk-e be. Az adást itt tudod megnézni: