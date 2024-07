A szakértő elárulta: így tudod megóvni a nyár egyik legfontosabb kellékét

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mindaz, amit a legtöbben szeretünk a nyárban - a ragyogó napsütés, a medencében való megmártózás és a hosszú napok a tengerparton - durván megviseli a fürdőruháinkat. A hő, a klór és a só miatt a színek kifakulnak, és idővel csökken az anyag rugalmassága, míg a naptej és a testolajok trükkös foltokat hagyhatnak. Ráadásul a szintetikus úszószövetek számos más bajra is hajlamosak, például pattanásokra és tartós szagokra - írja a The New York Times.

Szerencsére van néhány egyszerű lépés, amellyel szezonról szezonra megőrizheted fürdőruhádat. Preeti Arya textilszakértő, a New York-i Fashion Institute of Technology adjunktusa osztott meg néhány hasznos tanácsot a lappal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az óceánból vagy medencéből való kilépés után azonnal öblítsd le friss vízzel a fürdőruhát - ez segít eltávolítani a vegyszereket, sót és homokot. Kevésbé ismert az öblítés fontossága úszás előtt is - mondta Arya. Ne hagyd a vizes fürdőruhádat műanyag zacskóba göngyölve vagy a szennyeskosár alján elásva. Ez nem csak az anyagot terheli meg, de penészesedést is okozhat. Ahhoz, hogy fürdőruhád mindig friss maradjon, minden viselés után mosd ki enyhe mosószerrel hideg-szobahőmérsékletű vízben. Bár a kézi mosás kívül-belül a legkíméletesebb módszer, gépi mosással is lehet próbálkozni kíméletes cikluson. Győződj meg róla, hogy fürdőruhád teljesen megszáradt mielőtt elrakod. Kerüld el a szárítógépet - a meleg károsítja a rugalmas szintetikus anyagokat. Ehelyett a felesleges vizet törölközőbe tekerve távolítsd el a ruhát majd fektesd le jól szellőző helyre a közvetlen napfénytől védve. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A fürdőruhaszövetek polimerjei megtartják az olajalapú foltokat, mint amilyen a naptej. Szerencsére a legtöbb foltot ugyanazzal a kíméletes mosószerrel lehet kezelni amit a rendszeres mosáshoz használsz. Ha olajos foltot észlelsz kezeld elő folyékony mosószerrel majd langyos vízzel mosd ki. A fürdőruha gyors mosása távol tartja a legbántóbb szagokat. Tartósabb szagok elfedésére enyhén illatosított mosószert javasolt használni. A szintetikus szálak hajlamosak pillingre (kis pelyhek képződésére). Egyetlen módja ennek elkerülésére ha kerüljük a kopást: ülj törülközőre cementes medencefedélzeten vagy a sziklás strandokon.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK