Kiderült, brutál pénzt keresett tavaly Azahriah: nem semmi osztalékot vágott zsebre a magyar sztár

188 milliós osztalékot vett ki cégéből tavlay Azahriah. Az énekes a leghallgatottabb a magyar YouTube-on és a Spotify-on is, emellett 2024-ben csak a tripla Puskás Aréna koncert is megdobhatja a bevételeit.

304 milliós bevételt könyvelt el tavaly Azahriah cége, ebből 241 milliós nyereség maradt, amiből 188 millió forintot osztalékként kivett az énekes - írja a 24.hu. A Geminia Kft-t 2022-ben alapították, az első tört évben 60 milliós bevételt és 53 millió profitot termelt a kft.

Az idei év még ennél is nagyobb számokat fog hozni, hiszen három telt házas koncerttel töltötte meg a Puskás Arénát, illetve a YouTube-on és a Spotifyon is a leghallgatottabb előadó. Mint korábban beszámoltunk róla: csak a tripla koncert 600 milliós nyereséget hozott, korábbi bevallása szerint ez már olyan összeg számára, amit nem is igazán tud mire elkölteni.

vett drága gitárokat, drága ruhákat, cipőket, ezen kívül pedig az életszínvonala fenntartására költ. Hogy hogyan kell bánni ennyi pénzzel, abban többen ellátták tanácsokkal Azahriaht, főként a menedzserei. " Ők mondták nekem hogy van az állampapír, meg hogy a lakás biztos pontot fog nyújtani az életben" - mondta a művész a CashTagben, amikor ruhakollekciója bemutatóján jártunk.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA