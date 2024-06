Mégis, mi történt a Sziget áraival? Durván jól jár, akik ilyen jegyet vált 2024-ben

Hat hét múlva, 2024. augusztus 7-én, szerdán startol el az idei Sziget fesztivál, és augusztus 12-én, hétfőn ér véget a bulisorozat a Hajógyári-szigeten. Az elővételes hetijegyek jelenleg 142 900 forintért kaphatók még, és az italokat, ételeket jórészt a tavalyi áron lehet majd megvásárolni. A pandémia miatt tartott kétéves kényszerszünet után a fesztivál sok szempontból megújult és a szervezők idén is ugyanúgy próbálják alacsonyabban tartani az árakat. Így ha a minimálbérhez viszonyítunk, arányaiban akkora kiadást jelenthet 2024-ben a Szigeten bulizni, mint 2008-2010 környékén.

Már javában tart a fesztivál-szezon, a nyári szünet kezdetétől azonban beindul a nagyüzem. Nyáron egymást érik a magyar fesztiválok, a főattrakció azonban továbbra is a Sziget fesztivál, melyet idén augusztus 7. és 12. között tartanak meg. Addig mindössze hat hét van hátra. Jelenleg 142 900 forintba kerül a hetijegy, melyért június 6 előtt még 132 900 forintot, április 10 előtt 111 900 forintot kellett fizetni. Aki már tavaly november 16 előtt megvette a jegyét, annak 104 900 forintba került a hetijegy, a super early bird jegyeket pedig tavaly augusztus 20-a előtt lehetett beszerezni, mindössze 92 900 forintért.

Ahogy azt a szervezők bejelentették, a tavalyi árakhoz képest nem nőttek a jegyárak, sőt egyes esetekben még olcsóbban is lehetett belépőt váltani, mint 2023-ban. A tavalyi olcsóbb étel, vagyis a budget food kampány idén is folytatódik, 2024-ben a vendéglátós pályázatban már nem csak főételt, hanem komplett menüt kértek be árakkal, és mindenkivel végigbeszélik a menüsort. A cél hogy a fogyasztói árak még olcsóbbak is legyenek is mint tavaly. Emellett az italárakat szeretnék a tavalyi árakon tartani – mondta el Kádár Tamás a Sziget Zrt. cégvezetője az áprilisi sajtótájékoztatón.

Vagyis idén akár még olcsóbban is meg lehet úszni a Sziget fesztivált, mint tavaly, ami a 2023-as évi rekordinfláció tükrében nagy könnyebbség lehet a bulizni vágyóknak. A Pénzcentrum most kiszámolta, hogy viszonyul a Sziget bérlet/hetijegy ára az aktuális minimálbérhez és grafikonra tettük a korábbi évek adatait is. Ez alapján azt láthatjuk, hogy aki időben vett jegyet, az 2024-ben a minimálbér felét fizette ki a belépőre:

Ennél kedvezőbb arányra - vagyis amikor még a minimálbér felénél is olcsóbb volt a Sziget-bérlet - 2008-ban volt példa. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a minimálbér az utóbbi időben drasztikus mértékben emelkedett - lépést kellett tartania ugyanis a legkisebb béreknek a horrorinflációval, illetve a munkaerőhiányos helyzet is segítette a szakszervezeteket, jobb alkupozícióban voltak.

Hogy teljes legyen a kép, azt is megvizsgáltuk, hogy egyes alapvető termékek, szolgáltatások éves átlagárához képest - a KSH számításai alapján - mennyibe kerültek adott évben az elővételes Sziget hetijegyek. Terméktől függően az indexszámok szerint most olyan árszinten mozog a fesztiválbérlet, mint a 2010-es első felében. Például 2024. májusi árak alapján a fesztiválbérlet elővételes árából közel 152 kiló fehérkenyeret lehetett volna vásárolni, 2014-ben 164 kilót.

A Sziget-hetijegyből idén 366 kiló görögdinnye jönne ki, 2012-ben 384 kiló dinnyét vehettünk volna belőle. A hamburger átlagárakat nézve még távolabb repülhetünk vissza az időben. Jelenleg nagyjából 80 haburgert vehetnénk a hetijegy árából, ehhez közelítő mennyiséget, 82-t, utoljára 2006-ban vásárolhattunk.

A sokféle termék, szolgáltatás közül a teljesáru menetjegy árszinten nem látszik meg egyedül, hogy sokat javult volna a helyzet: 2024-ben 39 menetjegy árába fáj a Szigeten bulizás, míg 10 éve például ez csak 23 menetjegy árába, 20 éve pedig kicsivel több, mint 10 menetjegy árába került.

