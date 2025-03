Oscar 2025: átadták a díjakat a 97. Oscar-gála keretében Los Angelesben

Lezajlott az Oscar-díj átadó Los Angelesben magyar idő szerint 2025. március 3-án hajnalban. A 97. Oscar-gála keretében a 2024-es év filmjeit és filmes szakembereket részesítették elismerésben. Az Oscar 2025-ös évad legnagyobb nyertese az Anora lett, mely öt díjat is elnyert. A teljes lista, az Oscar-díjas filmek felsorolása cikkünkben olvasható.

A 97. Oscar-gála keretében az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája (AMPAS) a 2024-es év filmjeinek és alkotóknak adott át díjakat. Az Oscar díjátadó 2025-ös eseményének is a Los Angeles-i Dolby Színház adott helyet. Magyar idő szerint március 3-án kora hajnalban kezdődött a ceremónia, melynek keretében az Akadémia 23 kategóriában osztottak ki Oscar-díjat. Az esemény idei házigazdája Conan O’Brien ötszörös Emmy-díjas amerikai televíziós műsorvezető, humorista volt. Mutatjuk a 2025-ös Oscar-díj nyertesek listáját.

A felsorolást rendhagyó módon a legjobb vágás kategóriával kezdjük, mivel itt volt magyar érdekeltség is. A Legjobb vágás kategóriát végül szintén az Anora nyerte meg A brutalista előtt:

Oscar 2025 - Legjobb vágás

Nyertes 2025-ben: Anora – Sean Baker



Jelöltek 2025-ben:

A brutalista (The Brutalist) – Jancsó Dávid

Anora – Sean Baker

Emilia Pérez – Juliette Welfling

Konklávé (Conclave) – Nick Emerson

Wicked – Myron Kerstein

2025 Oscar - Legjobb film kategória

Nyertes 2025-ben: Anora – Alex Coco, Samantha Quan és Sean Baker producerek



Jelöltek 2025-ben:

A brutalista (The Brutalist) – Brady Corbet, D.J. Gugenheim, Brian Young, Andrew Morrison és Nick Gordon producerek

Anora – Alex Coco, Samantha Quan és Sean Baker producerek

A szer (The Substance) – Coralie Fargeat, Tim Bevan és Eric Fellner producerek

Dűne: Második rész (Dune: Part Two) – Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe és Denis Villeneuve producerek

Emilia Pérez – Jacques Audiard, Pascal Caucheteux producerek

I'm Still Here – Maria Carlota Bruno és Rodrigo Teixeira producerek

Konklávé (Conclave) – Tessa Ross, Juliette Howell és Michael A. Jackman producerek

Sehol se otthon (A Complete Unknown) – Fred Berger, James Mangold és Alex Heineman producerek

Nickel Boys – Dede Gardner, Jeremy Kleiner és Joslyn Barnes producerek

Wicked – Marc Platt producer

2025 Oscar - Legjobb rendező kategória

Nyertes 2025-ben: Sean Baker – Anora

Jelöltek 2025-ben:

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – A brutalista (The Brutalist)

Coralie Fargeat – A szer (The Substance)

James Mangold – Sehol se otthon (A Complete Unknown)

Oscar-díj 2025 - Legjobb férfi főszereplő

Nyertes 2025-ben: Adrien Brody – A brutalista (The Brutalist), mint László Tóth



Jelöltek 2025-ben:

Adrien Brody – A brutalista (The Brutalist), mint László Tóth

Timothée Chalamet – Sehol se otthon (A Complete Unknown), mint Bob Dylan

Colman Domingo – Sing Sing, mint John "Divine G" Whitfield

Ralph Fiennes – Konklávé (Conclave), mint Thomas Lawrence bíboros

Sebastian Stan – The Apprentice – A Trump-sztori (The Apprentice), mint Donald Trump

Oscar-díj 2025 - Legjobb női főszereplő

Nyertes 2025-ben: Mikey Madison – Anora, mint Anora „Ani” Mikheeva



Jelöltek 2025-ben:

Cynthia Erivo – Wicked, mint Elphaba Thropp

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez, mint Emilia Pérez / Juan „Manitas” Del Monte

Mikey Madison – Anora, mint Anora „Ani” Mikheeva

Demi Moore – A szer (The Substance), mint Elisabeth Sparkle

Fernanda Torres – I'm Still Here, mint Eunice Paiva

Oscars 2025 - Legjobb férfi mellékszereplő

Nyertes 2025-ben: Kieran Culkin – Rokonszenvedés (A Real Pain), mint Benjamin „Benji” Kaplan

Jelöltek 2025-ben:

Yura Borisov – Anora, mint Igor

Kieran Culkin – Rokonszenvedés (A Real Pain), mint Benjamin „Benji” Kaplan

Edward Norton – Sehol se otthon (A Complete Unknown), mint Pete Seeger

Guy Pearce – A brutalista (The Brutalist), mint Harrison Lee Van Buren

Jeremy Strong – The Apprentice – A Trump-sztori (The Apprentice), mint Roy Cohn

Oscars 2025 - Legjobb női mellékszereplő

Nyertes 2025-ben: Zoë Saldana – Emilia Pérez, mint Rita Mora Castro



Jelöltek 2025-ben:

Monica Barbaro – Sehol se otthon (A Complete Unknown), mint Joan Baez

Ariana Grande – Wicked, mint Galinda „Glinda” Upland

Felicity Jones – A brutalista (The Brutalist), mint Erzsébet Tóth

Isabella Rossellini – Konklávé (Conclave), mint Agnes nővér

Zoë Saldana – Emilia Pérez, mint Rita Mora Castro

Oscar díj 2025 - Legjobb eredeti forgatókönyv

Nyertes 2025-ben: Anora – Sean Baker



Jelöltek 2025-ben:

Anora – Sean Baker

A brutalista (The Brutalist) – Brady Corbet és Mona Fastvold

A szer (The Substance) – Coralie Fargeat

Rokonszenvedés (A Real Pain) – Jesse Eisenberg

Szeptember 5. (September 5) – Moritz Binder, Tim Fehlbaum és Alex David

Oscar díj 2025 - Legjobb adaptált forgatókönyv

Nyertes 2025-ben: Konklávé (Conclave) – Peter Straughan; Robert Harris Konklávé című regénye alapján



Jelöltek 2025-ben:

Emilia Pérez – Jacques Audiard; saját, azonos című operalibrettója alapján

Konklávé (Conclave) – Peter Straughan; Robert Harris Konklávé című regénye alapján

Nickel Boys – RaMell Ross és Joslyn Barnes; Colson Whitehead A Nickel-fiúk című regénye alapján

Sehol se otthon (A Complete Unknown) – James Mangold és Jay Cocks; Elijah Wald Dylan Goes Electric! című könyve regénye alapján

Sing Sing – Greg Kwedar és Clint Bentley; Greg Kwedar, Clint Bentley, Clarence Maclin és John "Divine G" Whitfield ötlete, John H. Richardson The Sing Sing Follies című könyve alapján

Oscar 2025 - Legjobb animációs film

Nyertes 2025-ben: Áradás (Flow) – Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens és Gregory Zalcman



Jelöltek 2025-ben:

Áradás (Flow) – Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens és Gregory Zalcman

Agymanók 2. (Inside Out 2) – Kelsey Mann és Mark Nielsen

A vad robot (The Wild Robot) – Chris Sanders és Jeff Hermann

Egy csiga emlékiratai (Memoir of a Snail) – Adam Elliot és Liz Kearney

Wallace és Gromit: A szárnyas bosszúja (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) – Nick Park, Merlin

Oscar 2025 - Legjobb nemzetközi játékfilm

Nyertes 2025-ben: I'm Still Here (Brazília) – Walter Salles



Jelöltek 2025-ben:

Crossingham és Richard Beek

A szent füge magja (The Seed of the Sacred Fig) (Németország) – Mohammad Rasoulof

Áradás (Flow) (Lettország) – Gints Zilbalodis

Emilia Pérez (Franciaország) – Jacques Audiard

I'm Still Here (Brazília) – Walter Salles

Lány a tűvel (Pigen med nålen) (Dánia) – Magnus von Horn

Oscar 2025 - Legjobb dokumentumfilm

Nyertes 2025-ben: Nincs más föld (No Other Land) – Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal és Yuval Abraham



Jelöltek 2025-ben:

Fekete doboz (Black Box Diaries) – Itó Siori, Eric Nyari és Hanna Aqvilin

Háttérzene államcsínyhez (Soundtrack to a Coup d'Etat) – Johan Grimonprez, Daan Milius és Rémi Grellety

Nincs más föld (No Other Land) – Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal és Yuval Abraham

Porcelain War – Brendan Bellomo, Slava Leontyev, Aniela Sidorska és Paula DuPré Pesmen

Sugarcane: Az eltemetett igazság (Sugarcane)

Oscar 2025 - Legjobb rövid dokumentumfilm

Nyertes 2025-ben: The Only Girl in the Orchestra – Molly O'Brien és Lisa Remington



Jelöltek 2025-ben:

Death by Numbers – Kim A. Snyder és Janique L. Robillard

I Am Ready, Warden – Smriti Mundhra és Maya Gnyp

Incident – Bill Morrison és Jamie Kalven

Instruments of a Beating Heart – Ema Ryan Yamazaki és Eric Nyari

The Only Girl in the Orchestra – Molly O'Brien és Lisa Remington

Oscar 2025 - Legjobb élőszereplős rövidfilm

Nyertes 2025-ben: I'm Not a Robot – Victoria Warmerdam és Trent

Jelöltek 2025-ben:

A Lien – Sam Cutler-Kreutz és David Cutler-Kreutz

Anuja – Adam J. Graves és Suchitra Mattai

I'm Not a Robot – Victoria Warmerdam és Trent

The Last Ranger – Cindy Lee and Darwin Shaw

The Man Who Could Not Remain Silent – Nebojša Slijepčević és Danijel Pek

Oscar 2025 - Legjobb animációs rövidfilm

Nyertes 2025-ben: In the Shadow of the Cypress – Shirin Sohani és Hossein Molayemi



Jelöltek 2025-ben:

Beautiful Men – Nicolas Keppens és Brecht Van Elslande

In the Shadow of the Cypress – Shirin Sohani és Hossein Molayemi

Magic Candies – Daisuke Nishio és Takashi Washio

Wander to Wonder – Nina Gantz és Stienette Bosklopper

Yuck! – Loïc Espuche és Juliette Marquet

Oscar 2025 - Legjobb eredeti filmzene

Nyertes 2025-ben: A brutalista (The Brutalist) – Daniel Blumberg



Jelöltek 2025-ben:

A brutalista (The Brutalist) – Daniel Blumberg

A vad robot (The Wild Robot) – Kris Bowers

Emilia Pérez – Clément Ducol és Camille

Konklávé (Conclave) – Volker Bertelmann

Wicked – John Powell és Stephen Schwartz

Oscar 2025 - Legjobb eredeti dal

Nyertes 2025-ben: „El Mal” az Emilia Pérez c. filmből – zene: Clément Ducol és Camille; szöveg: Clément Ducol, Camille és Jacques Audiard



Jelöltek 2025-ben:

„El Mal” az Emilia Pérez c. filmből – zene: Clément Ducol és Camille; szöveg: Clément Ducol, Camille és Jacques Audiard

„Like a Bird” a Sing Sing c. filmből – zene és szöveg: Abraham Alexander és Adrian Quesada

„Mi Camino” az Emilia Pérez c. filmből – zene és szöveg: Camille és Clément Ducol

„Never Too Late” az Elton John: Never Too Late c. filmből – zene és szöveg: Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt és Bernie Taupin

„The Journey” a A 6888. zászlóalj c. filmből – zene és szöveg: Diane Warren

Oscar 2025 - Legjobb hang

Nyertes 2025-ben: Dűne: Második rész (Dune: Part Two) – Gareth John, Richard King, Ron Bartlett és Doug Hemphill



Jelöltek 2025-ben:

A vad robot (The Wild Robot) – Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo és Leff Lefferts

Dűne: Második rész (Dune: Part Two) – Gareth John, Richard King, Ron Bartlett és Doug Hemphill

Emilia Pérez – Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz és Niels Barletta

Sehol se otthon (A Complete Unknown) – Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey és David Giammarco

Wicked – Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson és John Marquis

Oscar 2025 - Legjobb látványtervezés

Nyertes 2025-ben: Wicked – látványtervező: Nathan Crowley; díszletberendező: Lee Sandales



Jelöltek 2025-ben:

A brutalista (The Brutalist) – látványtervező: Judy Becker; díszletberendező: Patricia Cuccia

Dűne: Második rész (Dune: Part Two) – látványtervező: Patrice Vermette; díszletberendező: Shane Vieau

Konklávé (Conclave) – látványtervező: Suzie Davies; díszletberendező: Cynthia Sleiter

Nosferatu – látványtervező: Craig Lathrop; díszletberendező: Beatrice Brentnerová

Wicked – látványtervező: Nathan Crowley; díszletberendező: Lee Sandales

Oscar 2025 - Legjobb operatőr

Nyertes 2025-ben: A brutalista (The Brutalist) – Lol Crawley



Jelöltek 2025-ben:

A brutalista (The Brutalist) – Lol Crawley

Dűne: Második rész (Dune: Part Two) – Greig Fraser

Emilia Pérez – Paul Guilhaume

Maria – Ed Lachman

Nosferatu – Jarin Blaschke

Oscar 2025 - Legjobb smink

Nyertes 2025-ben: A szer (The Substance) – Pierre-Oliver Persin, Stéphanie Guillon és Marilyne Scarselli



Jelöltek 2025-ben:

A Different Man – Mike Marino, David Presto és Crystal Jurado

A szer (The Substance) – Pierre-Oliver Persin, Stéphanie Guillon és Marilyne Scarselli

Emilia Pérez – Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier és Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu – David White, Traci Loader és Suzanne Stokes-Munton

Wicked – Frances Hannon, Laura Blount és Sarah Nuth

Oscar 2025 - Legjobb jelmez

Nyertes 2025-ben: Wicked – Paul Tazewell



Jelöltek 2025-ben:

Gladiátor II. (Gladiator II) – Janty Yates és Dave Crossman

Konklávé (Conclave) – Lisy Christl

Nosferatu – Linda Muir

Sehol se otthon (A Complete Unknown) – Arianne Phillips

Wicked – Paul Tazewell

Oscar 2025 - Legjobb vizuális effektek

Nyertes 2025-ben: Dűne: Második rész (Dune: Part Two) – Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe és Gerd Nefzer



Jelöltek 2025-ben:

Alien: Romulus – Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin és Shane Mahan

A majmok bolygója: A birodalom (Kingdom of the Planet of the Apes) – Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul

Story és Rodney Burke

Better Man: Robbie Williams (Better Man) – Luke Millar, David Clayton, Keith Herft és Peter Stubbs

Dűne: Második rész (Dune: Part Two) – Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe és Gerd Nefzer

Wicked – Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk és Paul Corbould

Oscar-díjas filmek a magyar mozikban

Ahogy minden évben, idén is sok filmet csak azután mutatnak majd be a magyar mozik, hogy az Oscar-jelölések kiderültek, illetve sokszor már csak az Oscar-gála környékén. Így számos jelölt és díjazott filmet van lehetőség jelenleg, illetve lesz még lehetőség a jövőben megnézni nagyvásznon.

Jelenleg megy a mozikban a rekordsok - 13 - jelölést bezsebelő, végül két díjjal távozó Emilia Pérez, az este nagy nyertese, az Anora és a 10 jelölést 3 díjra váltó A brutalista is. A jelölt (és esetenként díjazott) filmek közül nemrég debütált a Rokonszenvedés és a Szeptember 5 és el lehet még csípni a Sehol se otthon, az Áradás, a Nosferatu, a Wicked, a Gladiátor II., és A szer című filmeket is. Vannak még vetítések a Konklávé és az Egy csiga emlékiratai című filmekből is. Ezeken túl pedig mindig számíthatunk rá, hogy azokat a filmeket, amik már nincsenek műsoron, ha nyernek, visszateszik pár vetítés erejéig.