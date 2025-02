Itt nézheted élőben az Oscar-díjátadást: vajon beszurkolod a magyar jelölteket?

Megvan végre, hol követhetik élőben a 97. Oscar-díjátadót a magyar filmbarátok, és hol szurkolhatnak a két magyar jelöltnek.

A 97. Oscar®-díjátadót március 3-án, hétfőn hajnalban élőben közvetíti Magyarországon a Disney+. A stream a vörös szőnyeges közvetítéssel indul 0:30-kor, a díjátadó pedig 1:00-kor kezdődik. Az Emmy®-díjas televíziós műsorvezető, író, producer és humorista Conan O'Brien először lesz az esemény házigazdája.

A Disney+-on a jelölt filmek közül több is streamelhető, köztük az „Agymanók 2." (Inside Out 2), „A majmok bolygója: A birodalom" (Kingdom of the Planet of the Apes), az „Alien: Romulus”, az „Elton John: Never Too Late” és a „Sugarcane: Az eltemetett igazság" (Sugarcane) című alkotások.

Arról, hogy ismét lehet idén magyar Oscar díjas - akár kettő is! -, korábban itt írtunk: